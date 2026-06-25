SUPERLEGA / Cavaccini dice sì: il capitano di Cuneo Volley sposa la sua Laura

Un giorno da ricordare per Domenico “Mimmo” Cavaccini, capitano di Cuneo Volley, che oggi pomeriggio, giovedì 25 giugno, ha pronunciato il suo “sì” alla sua Laura nella splendida cornice di Paestum, in Campania, terra d’origine dello sposo.

Una cerimonia intensa e carica di emozione, vissuta accanto a familiari e amici che hanno voluto condividere con la coppia uno dei momenti più importanti della loro vita. Tra i presenti anche “Il Salottino”, rappresentato da Carmelo Noto, amico degli sposi e testimone dell’affetto che circonda la coppia.

Elegantissimi e raggianti, gli sposi hanno scelto il bianco come filo conduttore del loro giorno speciale: completo con cravatta bianca per lui, raffinato abito di chiffon per lei. Visibilmente emozionati, Mimmo e Laura hanno regalato ai presenti immagini di autentica felicità.

Per il libero campano, protagonista della promozione di Cuneo Volley in Serie A1 conquistata il 24 aprile 2025, si è trattato probabilmente di un’emozione persino superiore a quella vissuta sul taraflex nel giorno del grande trionfo sportivo. Questa volta, però, la vittoria più bella è arrivata lontano dal campo, accanto alla donna con cui da tempo ha scelto di condividere il futuro.

Dopo la cerimonia, spazio ai festeggiamenti e ai brindisi, tra sorrisi, abbracci e gli auguri di parenti e amici per l’inizio di un nuovo capitolo di vita insieme.

A Domenico Cavaccini e Laura i più sentiti auguri di una vita matrimoniale ricca di amore, serenità, soddisfazioni e gioie, con la certezza che il loro viaggio insieme sarà una splendida squadra da costruire giorno dopo giorno.