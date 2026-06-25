SUPERLEGA / Cuneo Volley, aria di novità: in arrivo un nuovo main sponsor

C’era una volta un presidente che parlava tanto, si lasciava trascinare dall’entusiasmo e non aveva paura di fare proclami. Un presidente giovane, che talvolta finiva per scottarsi.

Da quelle esperienze, però, Gabriele Costamagna ha saputo imparare. Oggi il numero uno della Cuneo Volley, dopo aver guidato la società ai massimi livelli della pallavolo nazionale, ha cambiato approccio: presenza composta al palazzetto e parole sempre misurate lontano dal campo.

Eppure, a Cuneo, dove le voci viaggiano veloci e un semplice sussurro può trasformarsi in una notizia sulla bocca di tutti, da giorni non si parla d’altro: Cuneo Volley sarebbe pronta ad annunciare un nuovo main sponsor.

Ad alimentare le indiscrezioni è stato anche un comunicato inviato dall’ufficio comunicazione del club alle redazioni, con l’invito a non utilizzare più la denominazione “MA Acqua S. Bernardo Cuneo” negli articoli fino a nuova comunicazione. Un dettaglio che ha inevitabilmente acceso la curiosità degli appassionati e dato il via al classico “toto-sponsor”.

Provare a ottenere conferme dal presidente, però, è impresa quasi impossibile. Costamagna, questa volta, mantiene il massimo riserbo. Nessuna anticipazione, nessun indizio ufficiale. Il lavoro è stato portato avanti lontano dai riflettori e il momento degli annunci, evidentemente, non è ancora arrivato.

Qualcosa, tuttavia, filtra. Tra una domanda e l’altra, una frase emerge con chiarezza: “Finalmente il territorio si è mosso”. Parole che lasciano intendere come il progetto costruito negli anni dalla società biancoblù abbia trovato nuove attenzioni e sostegni.

A questo punto la domanda è una sola: chi sarà l’azienda che ha deciso di legare il proprio nome alla Cuneo Volley? Per il momento resta soltanto da attendere l’ufficialità.

Con una certezza, però: qualunque sia il nuovo partner, rappresenterà prima di tutto il riconoscimento del lavoro svolto da Gabriele Costamagna e dal suo gruppo dirigente, che hanno continuato a credere nel progetto anche nei momenti più complessi. E ora potrebbero raccoglierne i frutti.