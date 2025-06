Collisioni 2025 riparte con prezzi popolari e attenzione ai giovani: quattro giornate di festival in piazza Medford ad Alba

Tutto pronto per la 17esima edizione del Collisioni Festival. Quattro giornate, dal 4 al 13 luglio con ospiti internazionali e nazionali che si esibiranno in piazza Medford ad Alba.

Dopo l’esperienza del programma creato dai giovani, il festival torna al suo regime tradizione con ospiti della grande musica da quella rock a quella leggera.

Si parte il 4 luglio con Roberto Molinaro e Gigi D’Agostino, si prosegue con Les Votives e Thirty Seconds To Mars l’8 luglio Sayf e Irama il 12 luglio, si conclude il 13 luglio con Promessa, Nabi, Kid Yugi e Sfera Ebbasta. Annullato invece il concerto di Ghali per “questioni tecniche”.

“Tutto bene”, è il fil rouge di questa edizione 2025.

“Credo che dobbiamo guardare in faccia la realtà e cioè che è ancora un miracolo se c’è qualcuno che si raccoglie in una piazza per fare festa. Credo che l’inquietudine sia dentro di noi, non è un periodo facile, dall’Ucraina al Medioriente, anche i giovani lo sentono. E poi c’è il problema del potere d’acquisto delle persone. Facendo però politiche di biglietto popolare riusciremo a riempire la piazza”, spiega Filippo Taricco, direttore artistico Collisioni. “Con il Comune di Alba stiamo lavorando per le fasce di sostegno ai ragazzi che non possono permetterselo e stiamo distribuendo biglietti a chi non può permettersi di venire”.

“Ospitare ancora un volta il festival è un onore e un piacere. Credo che sia un elemento importante l’attenzione alla fascia di popolazione più debole economicamente, lo stiamo facendo con le nostre associazioni che si occupa di persone in difficoltà, per permettere loro di assistere agli spettacoli”, conferma il sindaco di Alba Alberto Gatto.

Per info: www.collisioni.it