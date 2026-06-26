La Fausto Coppi Generali accende Cuneo: tutto pronto per la 37ª edizione

È iniziato il conto alla rovescia per la 37ª edizione de La Fausto Coppi Generali, granfondo ciclistica internazionale, che dal 26 al 28 giugno trasformerà Cuneo nella capitale internazionale del ciclismo.

Il lungo weekend di sport, cultura, sostenibilità e promozione del territorio culminerà domenica 28 giugno alle 7 con la partenza dalla centrale piazza Galimberti (lato tribunale) della Granfondo (172km), della Mediofondo (111km) e della non competitiva Fauniera Classic (101 km), appuntamenti attesi da migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo.

L’edizione 2026 si presenta con numeri importanti: gli iscritti hanno superato quota 2.500 - sono 2728 per la precisione, provenienti da 33 nazioni - e le iscrizioni sono già chiuse (ritiro pacchi gara e verifica documenti: venerdì 26 giugno dalle 16 alle 20, sabato 27 giugno dalle 10 alle 19 e domenica 28 giugno dalle 5,45 alle 6,30). I partecipanti saranno accomunati dalla tradizionale maglia ufficiale di gara. Realizzata dalla francese EKOÏ, quest’anno è nei colori bianco e rosso, scelti per rendere omaggio alla città di Cuneo e alla Danimarca, Paese ospite della manifestazione. La maglia dovrà essere indossata obbligatoriamente durante la maratona ciclistica, confermando una tradizione che da anni rappresenta uno dei simboli distintivi della manifestazione. La Danimarca sarà protagonista dell’intero fine settimana.

Una delegazione composta da atleti, giornalisti e rappresentanti istituzionali raggiungerà Cuneo insieme all’ambasciatore danese in Italia, Peter Taksøe-Jensen. Il programma prevede venerdì sera la Danish Dinner e nella giornata di sabato una serie di iniziative culturali dedicate al dialogo tra il territorio cuneese e il Paese scandinavo. Sabato mattina alle ore 10 si terrà, presso la Camera di Commercio di Cuneo, il convegno “Sustainability & Green Transition”, dedicato ai temi dell’innovazione, dell’energia e della transizione ecologica.

TANTI EVENTI E NON SOLO BICI

Il weekend entrerà nel vivo venerdì 26 giugno con l’apertura del villaggio espositivo in piazza Galimberti, che quest’anno accoglierà oltre 40 espositori, seguirà la tradizionale Teo Bike by Balocco, pedalata cittadina dedicati ai più piccini e nella serata, la Run The Night – Karhu x C’è da fare, mezza maratona podistica con fini benefici. Sabato 27 giugno si parte con la pedalata gravel “La Fausto de Tierra”, (ore 8,30 da Piazza Galimberti), ci saranno poi diversi eventi tra cui i saluti istituzionali all’ambasciatore danese presso il municipio di Cuneo e soprattutto la tradizionale Sfilata delle Nazioni, che partirà alle ore 18 da via Roma.

A seguire, l’accensione del braciere olimpico in Piazza Galimberti con l’inaugurazione ufficiale della manifestazione. La serata proseguirà con il concerto “La Fausto Coppi suona!”, con cento musicisti che si esibiranno insieme in Piazza Galimberti, e con il talk “Le Olimpiadi Milano-Cortina: i Campioni delle Fiamme Gialle” che vedrà la presenza di diversi campioni olimpici. Domenica 28 giugno sarà il giorno più atteso: piazza Galimberti si colorerà di bianco e rosso per accogliere i ciclisti provenienti dai cinque continenti.

PARTENZE E ARRIVI

Alle ore 7 scatterà la partenza della Granfondo, della Mediofondo e della Fauniera Classic. In programma alle 9,30 anche la partenza della Mangia&Pedala, escursione cicloturistica non competitiva pensata per vivere il territorio con uno spirito diverso ma con la stessa passione per la bicicletta. L’arrivo dei primi concorrenti della Mediofondo è previsto intorno alle 10.50/11, mentre i protagonisti del percorso lungo taglieranno il traguardo a partire dalle ore 13 (se con media di 30km/h). L’ultimo concorrente con l’auto di fine corsa arriverà intorno alle 17. Le premiazioni della 37ª edizione si svolgeranno alle 11,30 per la Mediofondo e alle 14.30 per la Granfondo, sul palco centrale in piazza Galimberti. Per tutta la durata della manifestazione il villaggio ospiterà un ricco calendario di iniziative collaterali: area food & beverage, incontri culturali nella Karhu House (qui il programma completo per le TALK e il link per iscriversi: https://runthenight.it/karhu-house ), spazi dedicati alla mobilità sostenibile, il parcheggio inclusivo Bike Cure e numerose attività aperte al pubblico.

Un ruolo fondamentale sarà svolto anche dai volontari e dalle associazioni del territorio, che contribuiranno all’organizzazione e all’accoglienza dei partecipanti lungo il percorso e nelle aree del villaggio. Infine, l’organizzazione ASD Fausto Coppi on the road, con il presidente Davide Lauro e la vice-presidente Emma Mana, ringrazia per la collaborazione e il grande lavoro di sinergia la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, tutti i Comuni coinvolti, le Unioni Montane e le forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, 118 e Polizia Locale di Cuneo e dei vari comuni per l’enorme lavoro a salvaguardia della sicurezza dei ciclisti e nella chiusura strade. La Fausto Coppi Generali si conferma molto più di una granfondo: un vero e proprio contenitore, un evento internazionale capace di unire sport, sostenibilità, cultura, inclusione e promozione del territorio, portando ancora una volta Cuneo al centro della scena ciclistica mondiale. Il dettagliato programma del lungo weekend, con orari e luoghi di ritrovo è disponibile qui: https://www.faustocoppi.net/new/la-corsa/programma/

INFO IMPORTANTI

RITIRO PACCHI GARA AL VILLAGGIO E VERIFICA DOCUMENTI

Venerdì 26 giugno dalle 16 alle 20, sabato 27 giugno dalle 10 alle 19 e domenica 28 giugno dalle 5,45 alle 6,30.

CHIUSURA STRADE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO

Piazza Galimberti sarà completamente chiusa al traffico dalle 00:00 di domenica 28 giugno fino alle 18 dello stesso giorno (con possibilità di estensione dell’orario in base alle necessità dell’organizzazione). Gli orari di chiusura al traffico e le strade soggette al decreto prefettizio sono disponibili su: https://www.faustocoppi.net/new/chiusura-temporanea-delle-strade granfondo-la-fausto-coppi-2026/

PERCORSI

Tre i tracciati proposti: la mediofondo di 111 km (2500m dislivello), il percorso principe di 172 km (4300m dislivello) e il Fauniera Classic (101 km - non competitivo, senza classifica, ma con rilevazioni tempi). Partenza da piazza Galimberti domenica alle 7, con direzione corso Soleri e attraversamento del viadotto Soleri, dove avverrà (dopo 1,5 km dalla partenza https://maps.app.goo.gl/FkEMDBFwjRngbeFZ8 ) la divisione tra mediofondo e granfondo.

I COMUNI ATTRAVERSATI

Cuneo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio, Valgrana, Tarantasca, Busca, Rossana, Venasca, Brossasco, Melle, Frassino, Sampeyre, Elva, Stroppo, Prazzo, Marmora, Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno, Demonte, Valdieri, Moiola, Gaiola, Roccasparvera, Borgo San Dalmazzo. Il percorso attraversa le Valli: Grana, Maira, Varaita, Gesso, Stura.

PARTENZE – ARRIVI - PREMIAZIONI

DOMENICA 28 GIUGNO

7.00 - Partenza Granfondo e Mediofondo La Fausto Coppi Generali

9.30 - Partenza La Fausto Coppi Mangia&Pedala

10.50/11 - Arrivo primi concorrenti mediofondo

13.00 - Arrivo primi concorrenti granfondo

11.30 - Premiazioni Mediofondo

14.30 - Premiazioni Granfondo

17.00 - Chiusura evento