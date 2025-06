Tir sulla SS28, il sindaco ci ripensa: marcia indietro totale a Pornassio

Revocata l’ordinanza che limitava il transito dei mezzi pesanti sulla Strada Statale 28. Il sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo, ha fatto marcia indietro nella giornata odierna, dopo l’incontro tenutosi nel pomeriggio del 24 giugno presso la Prefettura con il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, il dirigente della polizia stradale Pino Fusco e il dirigente dell’Area gestione Rete Anas Liguria, Salvatore Frasca.

Nonostante i proclami di battaglia rilasciati dal primo cittadino dopo la riunione , è bastata la disponibilità disponibilità dell’Anas a migliorare la segnaletica lungo il tratto interessato, per far fare marcia indietro all'ex deputato Udc, come recita una nota della Prefettura.

Il primo cittadino ha deciso, dunque, di revocare l’ordinanza restrittiva del 6 giugno scorso, con effetto immediato. La nuova disposizione consente ora il passaggio sulla SS28 esclusivamente ai mezzi pesanti impegnati in trasporti commerciali tra le due province, a condizione che il carico sia interamente destinato a Imperia e Cuneo.

La Prefettura ha già trasmesso la comunicazione ufficiale della revoca ai presidenti delle province coinvolte, Imperia e Cuneo, rispettivamente Claudio Scajola e Luca Robaldo, al prefetto di Cuneo Mariano Savastano, al Compartimento Anas e alle Camere di Commercio di Imperia e Cuneo. Il Prefetto di Imperia, Romeo, ha inoltre dato disposizione alle Forze dell’ordine e alla polizia stradale di attivare immediati controlli lungo la tratta, per garantire il rispetto delle nuove disposizioni e la sicurezza stradale.

Saranno previste sanzioni per i mezzi pesanti che non rientrano nei criteri stabiliti dalla nuova ordinanza.