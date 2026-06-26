SCI DI FONDO / Giacomo Barale con gli azzurri junior a Capracotta e Barrea

La squadra junior maschile e femminile di sci di fondo è attesa da intense settimane di allenamento.
Si comincia con il raduno di Capracotta, in provincia di Isernia, in programma da martedì 29 a sabato 3 luglio, seguito da un altro periodo di lavoro nella vicina Barrea (Aq), da sabato 3 a sabato 10 luglio.
Il direttore tecnico giovanile Paolo Rivero ha convocato per le due occasioni Giacomo Barale, Francesco Romagna, Thomas Maestri, Luca Pietroboni, Edoardo Trombetta, Alice Leoni, Claire Frutaz, Vanessa Cagnati, Emma Schwitzer e Caterina Milani.
Il team sarà seguito dagli allenatori Andrea Gola, Fabio Pasini e Tommaso Tamburro.