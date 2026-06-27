Run The Night: dominio kenyano nella notte di sport a Cuneo [VIDEO]

La seconda edizione della Run The Night ha trasformato ancora una volta il centro di Cuneo in un grande circuito a cielo aperto, illuminato da migliaia di passi e da una partecipazione in crescita.

La mezza maratona disputata il 26 giugno ha confermato l’alto livello competitivo dell’evento, con una netta affermazione degli atleti keniani sia in campo maschile che femminile.

La gara uomini ha visto il successo di Benedict Karori, che ha tagliato il traguardo in 1h06’43”, imponendo il proprio ritmo sin dalle fasi centrali della corsa. Alle sue spalle si è piazzato il siciliano Mustafà Belghiti in 1h07’01”, seguito da un altro atleta keniano, Nixon Kiprotich Kirwa (1h07’12”), a conferma della supremazia del gruppo africano nelle fasi decisive.

Tra le donne vittoria per Shalyne Lagat, protagonista di una prova solida chiusa in 1h14’23”. Il podio è stato completato dalla monregalese Laura Restagno (1h23’00”), ancora una volta seconda dopo il piazzamento già ottenuto nella passata edizione, e da Giulia Sommi (1h27’05”).

La manifestazione, promossa da Karhu e organizzata dall'Atletica Roata Chiusani, ha richiamato circa 2.500 partecipanti complessivi tra mezza maratona, 10 km e fitwalking, confermandosi non solo evento sportivo ma anche iniziativa dal forte valore sociale, legata a progetti di sensibilizzazione sulla salute mentale giovanile.

Una serata di sport, pubblico e partecipazione che consolida la Run The Night come uno degli appuntamenti podistici più significativi del calendario estivo piemontese. Nonostante sia solo la seconda edizione.