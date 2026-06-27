In ricordo di Simone Arnone: "Grazie per averci insegnato che si può vivere con il sorriso, con la gentilezza e con il cuore sempre aperto agli altri"

Riceviamo e pubblichiamo

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In ricordo di Simone Arnone

Ci sono persone che, senza fare rumore, riescono a lasciare un segno nel cuore di chiunque incontrino. Simone era una di queste.

Il suo sorriso arrivava sempre prima delle parole. Aveva la rara capacità di portare luce, di unire le persone, di far sentire tutti accolti. Condivideva la gioia, il tempo e l’affetto con una spontaneità che lo rendeva speciale.

Accanto a lui c’era il suo amatissimo compagno, Simone Rosso, con il quale aveva costruito una vita fatta d’amore, di progetti e di attenzioni quotidiane, condividendo anche la grande passione per gli animali, che insieme accudivano con dedizione e infinito affetto.

Simone amava profondamente la sua famiglia, una famiglia grande, unita e presente, composta non solo dalla mamma Paola, dal papà Rosario, dalla sorella Jessica con Stefano e dalle adorate nipoti Sole e Sofia, ma anche da tanti zii, cugini, nipoti e parenti ai quali era profondamente legato. Per lui la famiglia era un punto di riferimento, un rifugio e una fonte inesauribile di affetto.

Era circondato da tantissimi amici: quelli di sempre, cresciuti con lui a Candiolo, e quelli conosciuti negli anni a Cuneo. Amicizie autentiche, costruite con sincerità, rispetto e quel sorriso che non mancava mai. Chiunque lo incontrasse si sentiva subito a proprio agio, perché Simone aveva il dono raro di far sentire ogni persona importante.

Da circa due anni aveva iniziato una nuova avventura professionale in Vittoria Assicurazioni, della quale era profondamente orgoglioso. Aveva trovato un lavoro che sentiva suo e che affrontava con entusiasmo, impegno e passione. Anche lì aveva conquistato tutti: colleghi e clienti dell’agenzia di Borgo San Dalmazzo, che ne apprezzavano la disponibilità, la professionalità e, soprattutto, la sua straordinaria umanità.

La sua assenza lascia un vuoto immenso, ma il suo modo di essere continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Perché ci sono persone che non si dimenticano: restano nei gesti, nei sorrisi che hanno regalato, nell’affetto che hanno saputo seminare.

Ciao Simone. Grazie per averci insegnato che si può vivere con il sorriso, con la gentilezza e con il cuore sempre aperto agli altri. Hai portato luce nelle nostre vite e quella luce continuerà a brillare in ognuno di noi. Ti porteremo sempre con noi.