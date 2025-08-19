Meteo: si conclude la fase canicolare, ondata di piogge e temporali in serata

La fascia di alta pressione che interessa ancora il Nord-Ovest è in fase di attenuazione e da martedì pomeriggio un vortice depressionario atlantico indirizzerà correnti più umide e instabili da sud-ovest verso le Alpi occidentali.

Di conseguenza una prima ondata di rovesci e temporali si estenderà dalle zone alpine alle pianure, mentre nel corso di mercoledì il vortice depressionario si avvicinerà maggiormente alle regioni alpine determinando nuvolosità più estesa, nuove piogge e temporali e un calo più marcato delle temperature.

Con lo spostamento del vortice depressionario verso est le correnti in quota torneranno a disporsi da nord portando belle schiarite venerdì e clima più gradevole e asciutto.

Nella serata di martedì e nuovamente tra il pomeriggio e la serata di mercoledì sono attesi rovesci e temporali localmente intensi, anche a carattere di nubifragi con venti tempestosi, grandinate e locali allagamenti per piogge intense in brevi intervalli di tempo, specie tra pianure e colline; nel pomeriggio/sera di martedì i fenomeni potrebbero attivare locali criticità per piene improvvise e dissesti anche sul settore alpino.

MARTEDÌ 19 AGOSTO

Cielo: tra notte e primo mattino annuvolamenti su pianure, colline, nord Piemonte e zone di bassa montagna, ampie schiarite altrove. In seguito più soleggiato, ma annuvolamenti in aumento sulle zone montane, Valle d'Aosta, in estensione a fondovalle, basse valli e su pianure tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: nella notte locali temporali in transito tra Verbano e zone al confine con la Lombardia. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle zone montane piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, in estensione irregolare dal tardo pomeriggio e sera su Valle d'Aosta occidentale, basse valli e fin su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Vercellese e Astigiano, in serata fino al nord Piemonte.

Locali nubifragi tempestosi tra Cuneese, Torinese, bassa Valle d'Aosta e basso Monferrato Astigiano.

Quota neve sui 3600-3700 metri.

Venti: pianura e collina: deboli variabili o orientali, rinforzi per brezze; raffiche nelle zone temporalesche

fondovalle: deboli variabili o brezze diurne moderate