CALCIO / Riccardo Boschetto riparte dal Bra, l'annuncio ufficiale atteso ad inizio settimana

Il Bra ha individuato il successore di Fabio Nisticò: la panchina giallorossa per la stagione 2026-2027 sarà affidata a Riccardo Boschetto. I recenti incontri tra le parti hanno portato a un accordo definitivo; mancano solo la firma e l'annuncio ufficiale, previsti per i primi giorni prossima settimana.

Boschetto è reduce dalla miracolosa salvezza con il Celle Varazze, grazie a un'ultima parte di stagione praticamente perfetti. Questo risultato lo ha reso uno dei tecnici più seguiti del panorama dilettantistico nell'intero nord ovest, attirando l'interesse di diversi club. Il Bra ha però mosso i passi decisivi, ritenendolo il profilo adatto per aprire un nuovo ciclo dopo il biennio di Nisticò (caratterizzato dalla promozione nei professionisti e dal successivo ritorno in D).

Per il tecnico si tratta di un ritorno nella provincia di Cuneo, dove in passato aveva già allenato il Saluzzo, sempre in Serie D.

Nonostante i sondaggi di altre società nelle scorse settimane, la trattativa con il Bra è proseguita senza sosta fino all'intesa degli ultimi giorni.