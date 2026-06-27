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Sport | 27 giugno 2026, 16:30

CICLISMO / Jonathan Milan arriva davanti a tutti al traguardo di Cuneo e si laurea campione d'Italia [FOTO e VIDEO]

Secondo Tommaso Dati del Team Ukyo, terzo Alessandro Romele della XdS Astana

L'arrivo a Cuneo

L'arrivo a Cuneo

La prova in linea dei campionati italiani di ciclismo su strada non ha tradito le attese, offrendo un grande spettacolo sulle arterie astigiane e cuneesi.

Davanti a tutti al traguardo di Cuneo, Jonathan Milan, che dunque si laurea campione d'Italia a coronamento di una volata eccellente (GUARDA IL VIDEO)

Secondo Tommaso Dati del Team Ukyo, terzo Alessandro Romele della XdS Astana.

La corsa, partita da Asti, ha attraversato la “Granda” e, dopo 232 chilometri e 2500 metri di dislivello, è arrivata a Cuneo. Dopo il passaggio ad Alba la competizione è entrata nel vivo con i GPM di Monforte d’Alba (da Gallo d’Alba) e Murazzano (da Farigliano).

Gli inseguitori sulla salita di Monforte d'Alba

Gli inseguitori sulla salita di Monforte d'Alba

Il gruppo a Monforte d'Alba

Il gruppo a Monforte d'Alba

Milan e Sobrero sulla salita di Monforte d'Alba

Milan e Sobrero sulla salita di Monforte d'Alba

La fuga sulla salita di Monforte d'Alba

La fuga sulla salita di Monforte d'Alba

Milan e la Lidl-Trek controllano la corsa a Monforte d'Alba

Milan e la Lidl-Trek controllano la corsa a Monforte d'Alba

Milan sul Mortè (foto Valerio Giraudo)

Milan sul Mortè (foto Valerio Giraudo)

Milan sul Mortè (foto Valerio Giraudo)

Milan sul Mortè (foto Valerio Giraudo)

redazione

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