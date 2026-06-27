CICLISMO / Jonathan Milan arriva davanti a tutti al traguardo di Cuneo e si laurea campione d'Italia [FOTO e VIDEO]

La prova in linea dei campionati italiani di ciclismo su strada non ha tradito le attese, offrendo un grande spettacolo sulle arterie astigiane e cuneesi.

Davanti a tutti al traguardo di Cuneo, Jonathan Milan, che dunque si laurea campione d'Italia a coronamento di una volata eccellente (GUARDA IL VIDEO)

Secondo Tommaso Dati del Team Ukyo, terzo Alessandro Romele della XdS Astana.

La corsa, partita da Asti, ha attraversato la “Granda” e, dopo 232 chilometri e 2500 metri di dislivello, è arrivata a Cuneo. Dopo il passaggio ad Alba la competizione è entrata nel vivo con i GPM di Monforte d’Alba (da Gallo d’Alba) e Murazzano (da Farigliano).