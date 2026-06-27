CICLISMO / Matteo Sobrero festeggia: “Contentissimo di aver aiutato Milan a vincere a casa mia” [VIDEO]

È stata una giornata di grande festa sportiva quella di oggi, sabato 27 giugno. Cuneo è stata infatti teatro della prova in linea del campionato italiano di ciclismo.

A trionfare allo sprint è stato il friulano Jonathan Milan che, tra via Roma e corso Nizza, ha confezionato una volata semplicemente perfetta. Assai importante è stato il supporto di tutta la squadra, la Lidl-Trek, nell’arco dei 230 chilometri in programma.

Tra i compagni del “toro di Buja” c’era anche il cuneese Matteo Sobrero che ha corso sulle strade di casa. Il 29enne di Montelupo Albese non ha portato a termine la prova ma è comunque stato fondamentale nella prima metà di gara.

(Milan e Sobrero sulla salita di Monforte d'Alba)

Queste le parole al termine del campionato italiano dell’albese Matteo Sobrero (GUARDA IL VIDEO)