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Sport | 27 giugno 2026, 19:14

CICLISMO / Matteo Sobrero festeggia: “Contentissimo di aver aiutato Milan a vincere a casa mia” [VIDEO]

L’albese al termine della prova in linea con arrivo a Cuneo: “Ringrazio amici, tifosi e parenti che mi hanno supportato lungo le mie strade”

Matteo Sobrero

Matteo Sobrero

È stata una giornata di grande festa sportiva quella di oggi, sabato 27 giugno. Cuneo è stata infatti teatro della prova in linea del campionato italiano di ciclismo.

A trionfare allo sprint è stato il friulano Jonathan Milan che, tra via Roma e corso Nizza, ha confezionato una volata semplicemente perfetta. Assai importante è stato il supporto di tutta la squadra, la Lidl-Trek, nell’arco dei 230 chilometri in programma.

Tra i compagni del “toro di Buja” c’era anche il cuneese Matteo Sobrero che ha corso sulle strade di casa. Il 29enne di Montelupo Albese non ha portato a termine la prova ma è comunque stato fondamentale nella prima metà di gara.

(Milan e Sobrero sulla salita di Monforte d'Alba)

Queste le parole al termine del campionato italiano dell’albese Matteo Sobrero (GUARDA IL VIDEO)

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