domenica 28 giugno
GINNASTICA ARTISTICA / La squadra LC Avanzato della Cuneoginnastica brilla ai campionati Silver di Rimini
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Altri sport | 28 giugno 2026, 18:15

GINNASTICA ARTISTICA / La squadra LC Avanzato della Cuneoginnastica brilla ai campionati Silver di Rimini

Grande prova per Sofia Matranga, Aurora e Greta Pellegrino, Hilary Meinero e Alice Pepino

GINNASTICA ARTISTICA / La squadra LC Avanzato della Cuneoginnastica brilla ai campionati Silver di Rimini

Un 11° posto che vale più di un piazzamento. Le atlete della Cuneoginnastica, squadra LC Avanzato Junior/Senior, hanno chiuso con la testa alta i Campionati Italiani Silver di Ginnastica Artistica andati in scena a Rimini.

Sul campo gara sono scese Sofia Matranga, Aurora Pellegrino, Greta Pellegrino, Hilary Meinero e Alice Pepino. Una gara difficile, su un campo di gara impegnativo, con pochissimo tempo a disposizione per le prove ufficiali e attrezzi nuovi da gestire. Nonostante le variabili, la squadra ha condotto una gara senza errori, migliorando anche il punteggio totale ottenuto nella fase regionale.

Per Hilary Meinero si è trattata della prima esperienza in una competizione nazionale di questo livello. Un banco di prova importante, affrontato con maturità e senza timori. La sua prova, insieme a quella delle compagne, ha contribuito a un risultato di squadra solido.
Non ha potuta gareggiare Alice Pepino, ferma a causa di un infortunio. Ma la sua presenza è stata decisiva lo stesso: a bordo campo per tutto il tempo a incitare e sostenere le compagne. “Il suo contributo in gara avrebbe sicuramente migliorato ulteriormente il risultato”, sottolinea la società.
Ottime le prestazioni delle 4 ginnaste impegnate a volteggio, parallele, trave e corpo libero.

Molto soddisfatta la tecnica che ha accompagnato le ragazze a Rimini, Monica Sola: “Sono orgogliosa della condotta di gara delle mie atlete, di come hanno gestito le difficolta’ e dei miglioramenti tecnici dimostrati.

c.s.

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