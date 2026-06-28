NUOTO / ValleBelbo Sport, Lucia Tassinario tra le stelle del nuoto al Trofeo Settecolli

Sarà un’edizione del trofeo Settecolli da ricordare. Tra record italiani, europei e addirittura mondiali, con tantissimi big internazionali presenti al via, Lucia Tassinario e Alessio Hincu hanno gareggiato alla 62 edizione del meeting ospitato dal Foro Italico di Roma dal 26 al 28 giugno). Un contesto stimolante, ma anche insidioso, vista la qualità stratosferica dei partenti e le ambizioni di tutti i nuotatori sui blocchi, che ha visto i nostri due portacolori affrontare questo importante appuntamento agonistico con obiettivi e approcci differenti.

Lucia, che al Settecolli aveva già gareggiato, è arrivata allo stadio del nuoto di Roma in buona condizione fisica, ma con due settimane di impegni con gli esami di maturità. Nonostante le energie mentali fossero ridotte al minimo, la portacolori del TDN che si allena nel gruppo di lavoro della ValleBelbo Sport, ha affrontato un ricco programma, ottenendo riscontri in linea con le aspettative della vigilia in 50 stile libero (26”62, 51.), 50 dorso (30”43, 44.), 50 farfalla (27”55, 37.) e 100 farfalla (1’01”71, 35.).

Per Alessio, invece, che svolge l’attività quotidiana con il gruppo del Sociale Sport, si è trattato di un esordio in un contesto così importante, che può dare molte motivazioni ma sicuramente aggiunge pressione soprattutto a un debuttante. Interessante comunque il suo riscontro nei 200 rana nuotati in 2’21”85 (39.).

“Per i nostri due atleti e per il team, questo passaggio al Settecolli ha rappresentato un momento importante della stagione - sottolinea il presidente del Team Dimensione Nuoto Luca Andreo - Come società, continuiamo il processo di crescita che ambisce all’alto livello, stimolando i nostri atleti più evoluti con la partecipazione ad eventi internazionali come questo straordinario Settecolli che si aggiunge al meeting di Annemasse di gennaio e al Mare Nostrum di Barcellona di qualche settimana fa a cui abbiamo preso parte quest’anno. Lucia e Alessio, entrambi già protagonisti in eventi internazionali con la cuffia dell’Italia, appuntamenti come il Settecolli rappresentano momenti di evoluzione personale e agonistica fondamentali: come TDN, siamo orgogliosi di supportarli giorno per giorno e di sostenerli in questi momenti importanti”.

Il Team Dimensione Nuoto, nella giornata di sabato, ha anche preso parte al 27° Meeting di Tortona. Ottima la performance del gruppo che ha portato a un bel risultato di squadra che vale il secondo posto nella classifica per società davanti a tutti gli altri club piemontesi presenti.