BASEBALL SERIE B / Il JFK Mondovì castiga l'Ares Milano e si riprende il primo posto in classifica (VIDEO)

I Galletti del JFK Baseball Mondovì mostrano i muscoli e si riprendono il primo posto in classifica. La squadra allenata da Leo Marconi, in questa rovente domenica di fine giugno, è riuscita nell'impresa di fare bottino pieno contro l'Ares Milano, spodestandola dal podio più alto della graduatoria del girone A. Da questa sera, infatti, la nuova capolista è proprio il Mondovì, che con impegno e nervi saldi è riuscito a vincere le due sfide odierne contro la quotata formazione lombarda.

Il match del mattino ha visto i padroni di casa imporsi per 18-8, mentre la seconda sfida, chiusa sul 6-5, è apparsa molto più equilibrata e tirata. Due successi che come detto hanno fatto balzare in testa la compagine presieduta da Stefano Gazzola, che a tre giornate dal termine della regular season può definirsi padrona del suo destino. Tra le tante note liete anche il fatto di aver mantenuto l'imbattibilità casalinga, con dieci vittorie su dieci gare disputate.

In gara-1 si assisteva a un avvio piuttosto contratto, con il primo punto conquistato dalla formazione ospite. La risposta monregalese giungeva soprattutto al quarto inning. Sul monte di lancio Cebotari teneva bene fino al sesto inning, prima di dare spazio a Calcagno e Rostagno. In battuta arrivavano i punti di Sebastian Fontana, tra i migliori in campo, Federico Lingua, Matteo Ghiglia e Gabriele Panero. Il match si chiudeva al settimo inning sul punteggio di 18-8 per manifesta inferiorità dell'avversario.

In gara-2 buona partenza dei Galletti, che al terzo inning erano già avanti sul 4-0, grazie soprattutto all'attenta difesa di Marco Ghiglia e alle smazzate efficaci di Panero e Pinero. Puntuale si è registrata la risposta degli ospiti, che tra il quarto e quinto inning ribaltavano la situazione e conquistavano cinque punti consecutivi. Il Mondovì non è rimasto a guardare e dopo una battuta di Julian Pedrouzo, vicina al fuori campo, si riportava avanti sul 6-5, mantenendo il vantaggio fino al nono inning. Da segnalare nel finale l'ottima prova sul monte di lancio di Davide Chavez Ortin, bravo a limitare le iniziative dei lombardi.

Domenica prossima intanto, il JFK Mondovì sarà impegnato nella doppia trasferta in casa dell'Ecotherm Brescia. Al termine del big match odierno abbiamo ascoltato le impressioni a caldo del giocatore italo-argentino Sebastian Fontana, tra i migliori in campo. Eccolo ai nostri microfoni:

Comprensibile soddisfazione anche da parte del tecnico dei Galletti Leo Marconi:

RISULTATI 11^ GIORNATA – GIRONE A

LOCALI OSPITI Ris. 1^ gara Ris. 2^ gara JFK MONDOVI' ARES 18-8 6-5 OLD RAGS LODI B. BOVISIO 13-17 3-0 RHO EC. BRESCIA 1-8 4-6 RIP: PIACENZA

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

PROGRAMMA 12^ GIORNATA