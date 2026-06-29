Anche il caldo fa le differenze

In inverno le notizie di clochard o persone senza fissa dimora che muoiono per strada a causa del freddo provocano scalpore, articoli sui giornali, servizi televisivi e ondate di sdegno e di solidarietà.

Tutti a ripetere: com’è possibile che si possa morire, negli Anni Duemila, congelati, sotto i portici delle nostre città, o in qualche angolo, abbandonati.

Eppure, accade lo stesso in conseguenza del caldo, nella semi-indifferenza generale.

Ebbene sì. Anche l’afa colpisce con differenze marcate: fra ricchi e poveri.

Stiamo vivendo un’ondata pazzesca di temperature folli e di caldo insopportabile: emergenze che vengono certamente percepite in modo differente tra chi ha la fortuna di vivere in grandi appartamenti, con aria condizionata, magari con giardino e piscina, rispetto a chi vive in pochi metri quadrati, talvolta senza neppure avere la possibilità di creare correnti d’ aria, tenendo tutte le finestre aperte.

I figli dei ricchi vanno in villeggiatura il giorno dopo la chiusura delle scuole. Quelli dei poveri sono costretti, in città, a giocare sui marciapiede o nei cortili.

In queste settimane bollenti stanno crescendo in misura notevole i decessi, specie delle persone anziane. Ma ognuno di noi – egoisticamente - si preoccupa soltanto di trovare rimedi a queste incredibili ondate di calore. Anche la solidarietà se ne va in vacanza.

Poi magari ci commuoveremo, nel prossimo inverno, nel vedere chi dorme per strada, al freddo. Ma quelle stesse persone, in questi giorni, boccheggiano molto più di noi. Fra l’ indifferenza generale.