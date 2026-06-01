IL PUNTO DI BEPPE GANDOLFO / Che catorci di auto, in Piemonte

Il Piemonte è fra le cinque regioni in Italia con l'età delle auto circolanti più giovane. Ma viaggiamo comunque su vetture vecchie. L'età media delle auto che incontriamo sulle nostre strade è ormai arrivata a 12 anni e 5 mesi.

Quella media delle automobili in Italia è 12 anni e mezzo. Lo rileva un'indagine svolta da Facile.it

Biella è la provincia con le vetture più vecchie (13 anni e 6 mesi); seguono nella graduatoria le province di Cuneo con un’anzianità pari a 13 anni e 3 mesi, Vercelli (13 anni), a pari merito Asti e Verbano-Cusio-Ossola (12 anni e 10 mesi) e Alessandria con 12 anni e 8 mesi.

La provincia piemontese dove, invece, circolano le auto più "giovani" é quella di Torino, area in cui l’età media è pari a 12 anni e 3 mesi, seguita da Novara con 12 anni e 4 mesi.

Fin qui i numeri. Le conseguenze sono facili da immaginare: automobili vecchie, uguale maggior inquinamento dell'aria, minor sicurezza sulle strade, maggior consumo di carburante, stasi nelle vendite delle concessionarie.

Ma del resto sento già i commenti. Per cambiare macchina servono tanti soldi, decine di migliaia di euro. E dove li trovo? Oppure: tanto in città non posso praticamente circolare visti i tanti divieti e le restrizioni. Fuori città, le strade sono impraticabili piene di buche e con autovelox ad ogni angolo.

Mi tengo la mia vecchia cara auto e chissenefrega… come darvi torto.