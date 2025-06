Il cordoglio del Cinzano Rally Team per la morte di Gil Calleri: "Notizia devastante per tutti noi, una perdita immensa"

Dolore e sconcerto sono i sentimenti che, in queste ore, pervadono l'animo di quanti hanno conosciuto Gilberto Calleri, albese di 55 anni che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica dopo un incidente in moto a Carrù.

"Gil" era un grande appassionato di rally, ex navigatore e pilota oltre che punto di riferimenti del Cinzano Rally Team, associazione sportiva che organizza il Rally Regione Piemonte.

A piangerne la scomparsa la moglie Monica ed il figlio Edo ma anche i suoi amici e conoscenti, compagni di avventure rallistiche che oggi non trovano le parole per commentare quanto accaduto.

Fatica a trattenere le lacrime Marco Stroppiana, vice presidente del Cinzano Rally Team, che abbiamo contattato per un ricordo di Gil: "Un grande amico, una grande persona. Era l'anima del nostro team, se il Rally Regione Piemonte è arrivato dove è adesso possiamo e dobbiamo dire grazie al suo straordinario impegno. Lascia un enorme vuoto, impossibile da colmare. Non possiamo fare altro che stringerci a sua moglie Monica e a suo figlio Edo. Non si è mai pronti a tragedie di questo tipo, è stata davvero una notizia devastante per tutti noi. Ci siamo visti l'ultima volta ieri, in un normale sabato sera tra amici. Una perdita immensa per tutto il gruppo".