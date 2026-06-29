Ceva, il consigliere di minoranza Marsilio sulla viabilità: "Attendiamo fiduciosi le varie iniziative per migliorare la statale 28"

"A seguito dell’interrogazione sulla viabilità area industriale, nel recente consiglio ho avuto rassicurazioni dal sindaco Fabio Mottinelli sulle tempistiche e sulla realizzazione di lavori di rifacimento segnaletica orizzontale, così da rendere più sicura l'entrata e l'uscita dei mezzi e una migliore predisposizione dei parcheggi".

Così il consigliere di minoranza, Paolo Marsilio intervine sul tema della viabilità nel Comune di Ceva.

"Per quanto riguarda il tavolo tecnico Anas provincia del 29 giugno - prosegue Marsilio -, attendiamo fiduciosi che le varie iniziative locali per migliorare la statale 28 e la relativa sicurezza di tutta l'arteria stradale possano concretizzarsi in una serie di interventi, non ultima la realizzazione della rotonda fuori casello Ats, che vede in questo caso coinvolti più soggetti tra i quali l'autostrada dei fiori, concessionaria della autostrada Torino Savona.

La realizzazione della rotonda faciliterebbe l'entrata e l'uscita dal casello e dovrebbe prevedere anche la costruzione di un parcheggio di scambio per gli utenti che potranno lasciare l'auto in un'area dedicata e sicura.

Sempre in consiglio comunale, vengo a conoscenza che oltre ad attendere con fiducia la realizzazione del progetto ponte oratorio, ci saranno nuovi lavori nel letto del fiume finanziati con fondi residui del contributo L.r 38/78, basilare mantenere costante lo sguardo su tematiche così importanti per la nostra città".