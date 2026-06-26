L'area dei licei al centro del confronto: il progetto albese divide sul futuro dei parcheggi

Il futuro dell'area antistante i licei Scientifico e Artistico torna al centro del dibattito politico ad Alba. L'interpellanza presentata dai gruppi di centrodestra ha riportato in Consiglio comunale il progetto di riqualificazione nato nell'ambito di “Alba Attiva”, chiedendo chiarimenti sui lavori previsti e sulle risorse economiche destinate all'intervento.

Rispondendo all'interpellanza, l'assessore Edoardo Fenocchio ha spiegato che il progetto nasce da un percorso di progettazione partecipata che ha coinvolto la comunità scolastica del liceo Scientifico, del liceo Artistico, dell'istituto per Geometri e della scuola media Macrino.

Dopo una fase sperimentale di urbanismo tattico, l'amministrazione intende ora realizzare gli interventi in maniera definitiva. Il piano prevede una nuova area pedonale di circa 350 metri quadrati, la depavimentazione di parte della superficie asfaltata, nuove alberature, zone d'ombra permanenti, arredi urbani, rastrelliere per biciclette e una riorganizzazione della viabilità.

L'obiettivo, ha spiegato Fenocchio, è ridurre i rischi legati all'uscita degli studenti, migliorando contemporaneamente la qualità dello spazio pubblico e mitigando gli effetti delle alte temperature attraverso un incremento delle superfici verdi.

Sul tema dei parcheggi, l'assessore ha precisato che, pur modificando la distribuzione degli stalli, il progetto prevede nuove aree di sosta "stop and go" durante gli orari scolastici e parcheggi liberi nelle altre fasce orarie, con un saldo complessivo degli stalli bianchi sostanzialmente invariato.

Per quanto riguarda le risorse economiche, Fenocchio ha ricordato che l'intervento è finanziato principalmente attraverso il progetto "Alba Attiva", sostenuto con 100 mila euro della Fondazione CRC, ai quali si aggiungono 35 mila euro di fondi comunali, un contributo di 500 euro di Confartigianato e un ulteriore stanziamento comunale di 110 mila euro destinato al miglioramento di attraversamenti pedonali e percorsi ciclopedonali.

Nella replica, il consigliere Massimo Reggio ha chiarito di condividere gli obiettivi generali del progetto, esprimendo però forti perplessità sulla soluzione individuata.

Secondo l'esponente di Alba Domani, l'area dei licei dispone già di ampi spazi verdi, grazie al cortile scolastico e al vicino Parco Sobrino, mentre il piazzale Beausoleil rappresenta uno dei principali punti di interscambio tra automobile e ferrovia.

Per questo motivo Reggio ritiene poco opportuno eliminare 17 parcheggi bianchi, sostenendo che sarebbe possibile migliorare la sicurezza degli attraversamenti con interventi più mirati — come percorsi pedonali protetti o attraversamenti rialzati — senza incidere in maniera così significativa sulla disponibilità di posti auto.

"Non guardiamo soltanto un lato del problema. Serve una soluzione di buon senso che tenga insieme sicurezza e funzione del movicentro", ha concluso il consigliere, invitando l'amministrazione a rivedere il progetto prima della sua realizzazione definitiva.