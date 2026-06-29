Montagna, Sacchetto (Fdi): "Chiesto un nuovo bando per il rinnovo del parco mezzi spazzaneve nei Comuni"

Il consigliere regionale del Piemonte Claudio Sacchetto (Fratelli d'Italia), ha depositato un Ordine del Giorno, collegato al disegno di legge n. 145 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie) avente ad oggetto: nuovo bando per rinnovo parco mezzi spazzaneve nelle aree montane, che impegna la Giunta regionale a predisporre un nuovo bando destinato all'acquisto di mezzi e attrezzature per lo sgombero neve, con particolare attenzione ai Comuni montani, alle Unioni montane e alle Comunità montane.

"La sicurezza della viabilità nelle aree montane rappresenta un servizio essenziale per cittadini, imprese e attività economiche. Garantire collegamenti efficienti durante la stagione invernale significa assicurare il diritto alla mobilità, l'accesso ai servizi e la continuità delle attività produttive e turistiche che caratterizzano molte realtà del nostro territorio", dichiara Sacchetto.

L'Ordine del Giorno richiama la Legge Regionale n. 59 del 1979, che riconosce la pubblica utilità del servizio di sgombero neve e individua nella collaborazione tra enti locali uno strumento fondamentale per garantire l'efficienza degli interventi, soprattutto nelle aree montane.

"L'ultimo stanziamento regionale specificamente destinato all'acquisto di mezzi e attrezzature risale al 2022, quando furono messi a disposizione 400 mila euro attraverso un bando che ha consentito agli enti locali di rafforzare la propria dotazione. A distanza di alcuni anni, ritengo opportuno valutare una nuova misura che possa sostenere in particolare quei Comuni che dispongono di risorse limitate ma che devono affrontare ogni inverno costi significativi per mantenere aperta e sicura la rete viaria”, continua Sacchetto.

La proposta prevede di destinare eventuali nuove risorse prioritariamente ai territori montani, favorendo anche forme di collaborazione tra enti e possibili sinergie con altri soggetti del territorio.

"Le aree montane e interne piemontesi svolgono un ruolo fondamentale nella tutela e nella valorizzazione del territorio, metterle nelle condizioni di affrontare al meglio le emergenze invernali significa contribuire alla qualità della vita dei residenti e sostenere la permanenza delle persone nelle aree interne e di montagna. Con questo Ordine del Giorno intendiamo fare una proposta concreta, affinché la Regione continui ad accompagnare gli enti locali nello svolgimento di un servizio indispensabile per le nostre comunità", conclude Sacchetto.