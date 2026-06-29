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Al Direttore | 29 giugno 2026, 15:49

Saluzzo, i consiglieri di minoranza esprimono gratitudine all’Arma dei Carabinieri dopo i fatti di corso Ancina

Vicinanza ai militari per l’azione svolta e auguri di pronta guarigione al carabiniere ferito durante l’inseguimento e l’arresto

Saluzzo, i consiglieri di minoranza esprimono gratitudine all’Arma dei Carabinieri dopo i fatti di corso Ancina

Riceviamo e pubblichiamo:

A seguito dei fatti occorsi in Saluzzo venerdì 26/ 06 in zona Corso Ancina, che hanno portato all’arresto di due persone indiziate di vari reati e grazie ad una coraggiosa azione dei Carabinieri, esprimiamo a tutti i Militari dell’Arma gratitudine e vicinanza sincere.

Le Donne e gli Uomini della Benemerita prestano ogni giorno - silenziosamente e in situazioni molto diverse - servizi delicati e importanti a beneficio della comunità nazionale e locale.

In particolare a Saluzzo, senza clamore e con molta umanità, viene anche svolta un’ importante opera di prevenzione legata ai flussi migratori.

Al Militare ferito in servizio, nei momenti concitati dell’inseguimento e dell’arresto dei due, gli auguri di pronta guarigione.

I Consiglieri Capitini, Conte, Damiano, Daniele, Giordana e Sanzonio

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