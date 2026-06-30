Vino, Alta Langa in controtendenza: cresce la domanda e il consorzio di tutela guarda al Nord Europa

Mentre il comparto vitivinicolo piemontese continua a interrogarsi sul rallentamento di alcuni mercati e sulle possibili ricadute della congiuntura internazionale, l'Alta Langa conferma un andamento diverso. La denominazione dedicata al metodo classico piemontese continua infatti a registrare segnali positivi, sostenuta da una domanda che resta vivace e da un numero crescente di produttori che scelgono di investire nelle bollicine di alta collina.

A fare il punto è Giovanni Minetti, presidente del Consorzio Alta Langa.

“La situazione non è cambiata. L'Alta Langa è una denominazione piccola e in questo momento possiamo definirla trendy. Questa tendenza continua a essere confermata”, osserva.

Secondo Minetti, il successo del vino nasce dall'incontro tra caratteristiche organolettiche e nuovi stili di consumo.

“Ha tutto quello che serve per piacere: freschezza, profumi e quella salinità che invoglia a bere ancora un bicchiere. È un vino molto adatto alla tavola, non soltanto all'aperitivo, e questo gli dà una grande versatilità nei consumi.”

A fare la differenza contribuisce anche un altro elemento: la disponibilità limitata.

“Ce n'è poco e questo conta. È un prodotto che spesso manca sul mercato e bisogna prenotarlo per tempo.”

Accanto alla domanda, cresce anche il numero delle aziende che hanno deciso di inserire l'Alta Langa nella propria produzione.

“Sono davvero tanti i produttori che stanno puntando su questa denominazione, che la inseriscono nei loro cataloghi e costruiscono su questo vino una parte della propria proposta. È un mondo che continua a crescere e, sotto questo aspetto, possiamo dire che sia in controtendenza.”

Secondo il presidente del Consorzio, il momento favorevole riguarda più in generale il comparto degli spumanti.

“Lo spumante oggi piace. Più che parlare di vini leggeri o pesanti, direi semplicemente che i consumatori stanno mostrando un interesse crescente verso questa tipologia.”

Lo sguardo è già rivolto ai mercati esteri. Dopo la recente missione a New York, il Consorzio sarà protagonista in autunno di nuove iniziative in Norvegia e Svezia, due Paesi considerati strategici per lo sviluppo della denominazione.

“Sappiamo già che i monopoli del Nord Europa stanno guardando con attenzione all'Alta Langa e hanno in programma alcuni tender dedicati. È una fase molto interessante per la denominazione.”

Parallelamente prosegue anche il lavoro sulla comunicazione, tema sul quale il Consorzio insiste ormai da tempo.

“Non possiamo pensare di cambiare tutto rapidamente, perché dietro il Consorzio ci sono tante aziende diverse. Però le occasioni pubbliche per parlare di Alta Langa non mancano e stiamo cercando di utilizzarle per raccontare meglio ciò che siamo.”

L'obiettivo, spiega Minetti, non è modificare l'identità del prodotto, ma renderla più riconoscibile.

“Significa raccontare l'Alta Langa per quello che è: l'espressione di un territorio straordinario e della scelta, da parte di un numero sempre maggiore di produttori, di investire su questa denominazione.”

Il prossimo appuntamento sarà il 10 e l'11 luglio a Canelli, dove il Consorzio organizzerà una due giorni di seminari e approfondimenti dedicati all'Alta Langa, occasione che riunirà stampa e operatori per continuare a far conoscere una denominazione che, almeno per il momento, sembra attraversare una stagione decisamente... spumeggiante. Così la definisce, sorridendo, lo stesso presidente Minetti.