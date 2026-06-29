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Agricoltura | 29 giugno 2026, 14:46

Peste Suina Africana: si allarga la mappa dei positivi in provincia di Cuneo. Cinque casi tra Arguello e Cerretto Langhe

Con i dati aggiornati a domenica 28 giugno sale a 205 il numero di comuni interessati tra Piemonte e Liguria

Peste Suina Africana: si allarga la mappa dei positivi in provincia di Cuneo. Cinque casi tra Arguello e Cerretto Langhe

Continuano i monitoraggi legati alla diffusione della Psa sul territorio. L'ultimo aggiornamento, datato domenica 28 giugno, evidenzia l'emergere di nuove positività tra i cinghiali sia in Liguria che in Piemonte, portando il totale complessivo dei casi a quota 2.168. Restano invece stabili a 10 i focolai riscontrati finora negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte sono state osservate cinque nuove positività sui cinghiali, localizzate tutte all'interno dei confini della provincia di Cuneo. Nel dettaglio, si registrano quattro positività ad Arguello e una a Cerretto Langhe. Si tratta dei primi casi in assoluto per entrambi i Comuni collinari. Con questi ultimi dati, il totale dei cinghiali positivi nella regione sale a 823 casi dall'inizio dell'emergenza.

In Liguria si contano invece sei nuove positività: cinque in provincia di Genova, tutte nel territorio del comune di Genova, e una in provincia della Spezia, nel comune di Rocchetta di Vara. Il totale ligure sale così a 1.345 casi.

Con l'ingresso di Arguello e Cerretto Langhe nella mappa del contagio, il numero complessivo dei Comuni in cui è stata riscontrata almeno una positività alla peste suina africana è salito a quota 205.

 Le positività sui cinghiali per Comune al 28 giugno 2026

Comune

N° positività

Provincia

Regione

Acqui Terme

11

AL

Piemonte

Albenga*

1

SV

Liguria

Albera Ligure

8

AL

Piemonte

Albisola Superiore

11

SV

Liguria

Albissola Marina

11

SV

Liguria

Alessandria

1

AL

Piemonte

Alice Bel Colle

7

AL

Piemonte

Arenzano

5

GE

Liguria

Arguello

4

CN

Piemonte

Arquata Scrivia

23

AL

Piemonte

Avegno

3

GE

Liguria

Avolasca

4

AL

Piemonte

Bargagli

22

GE

Liguria

Basaluzzo

1

AL

Piemonte

Belforte Monferrato

1

AL

Piemonte

Bergamasco

1

AL

Piemonte

Bergeggi

2

SV

Liguria

Beverino

1

SP

Liguria

Bistagno

1

AL

Piemonte

Bogliasco

2

GE

Liguria

Bolano

1

SP

Liguria

Borghetto di Borbera

16

AL

Piemonte

Borzonasca

36

GE

Liguria

Bosio

4

AL

Piemonte

Brignano Frascata

7

AL

Piemonte

Brugnato

1

SP

Liguria

Bruno

1

AT

Piemonte

Bubbio

2

AT

Piemonte

Busalla

17

GE

Liguria

Cabella Ligure

7

AL

Piemonte

Cairo Montenotte

8

SV

Liguria

Calamandrana

3

AT

Piemonte

Calice al Cornoviglio

8

SP

Liguria

Campo Ligure

15

GE

Liguria

Campomorone

6

GE

Liguria

Cantalupo Ligure

1

AL

Piemonte

Capriata d'Orba 

6

AL

Piemonte

Carasco

4

GE

Liguria

Carentino

1

AL

Piemonte

Carezzano

3

AL

Piemonte

Carpeneto

15

AL

Piemonte

Carrega Ligure

18

AL

Piemonte

Carro

1

SP

Liguria

Carrosio

1

AL

Piemonte

Cartosio

9

AL

Piemonte

Casale Monferrato

1

AL

Piemonte

Casaleggio Boiro

3

AL

Piemonte

Casasco

5

AL

Piemonte

Casella

8

GE

Liguria

Cassano Spinola

8

AL

Piemonte

Cassine

10

AL

Piemonte

Cassinelle

25

AL

Piemonte

Castel Rocchero

5

AT

Piemonte

Castellania Coppi

3

AL

Piemonte

Castelletto d'Orba

8

AL

Piemonte

Castelletto Molina

1

AT

Piemonte

Castelnuovo Belbo

1

AT

Piemonte

Castiglione Chiavarese

10

GE

Liguria

Cavatore

8

AL

Piemonte

Cengio

1

SV

Liguria

Ceranesi

4

GE

Liguria

Cerano

51

NO

Piemonte

Cerreto Langhe

1

CN

Piemonte

Chiavari

2

GE

Liguria

Cicagna

4

GE

Liguria

Cogoleto

1

GE

Liguria

Cogorno

1

GE

Liguria

Costa Vescovato

1

AL

Piemonte

Cravanzana

2

CN

Piemonte

Cremolino

3

AL

Piemonte

Crocefieschi

2

GE

Liguria

Davagna

22

GE

Liguria

Dego

7

SV

Liguria

Deiva Marina

9

SP

Liguria

Denice

3

AL

Piemonte

Dernice

6

AL

Piemonte

Fabbrica Curone

10

AL

Piemonte

Fascia

8

GE

Liguria

Favale di Malvaro

2

GE

Liguria

Fontanigorda

23

GE

Liguria

Fraconalto

2

AL

Piemonte

Francavilla Bisio

8

AL

Piemonte

Frascaro

1

AL

Piemonte

Garbagna

8

AL

Piemonte

Gavi

11

AL

Piemonte

Genova

300

GE

Liguria

Giusvalla

11

SV

Liguria

Gorreto

9

GE

Liguria

Gremiasco

5

AL

Piemonte

Grognardo

27

AL

Piemonte

Grondona

25

AL

Piemonte

Isola del Cantone

18

GE

Liguria

Isola Sant'Antonio

2

AL

Piemonte

Lavagna

2

GE

Liguria

Leivi

1

GE

Liguria

Lerma

9

AL

Piemonte

Lorsica

4

GE

Liguria

Lumarzo

24

GE

Liguria

Maissana

4

SP

Liguria

Malvicino

3

AL

Piemonte

Masone

2

GE

Liguria

Melazzo

8

AL

Piemonte

Mezzanego

5

GE

Liguria

Mignanego

16

GE

Liguria

Mioglia

12

SV

Liguria

Moconesi

8

GE

Liguria

Molare

21

AL

Piemonte

Mombaruzzo

5

AT

Piemonte

Momperone

1

AL

Piemonte

Monastero Bormida

2

AL

Piemonte

Moneglia

1

GE

Liguria

Mongiardino Ligure

7

AL

Piemonte

Monleale

3

AL

Piemonte

Montacuto

11

AL

Piemonte

Montaldeo

4

AL

Piemonte

Montaldo Bormida

13

AL

Piemonte

Montebruno

11

GE

Liguria

Montoggio

23

GE

Liguria

Morbello

40

AL

Piemonte

Mornese

1

AL

Piemonte

Morsasco

9

AL

Piemonte

Ne

8

GE

Liguria

Neirone

20

GE

Liguria

Novi Ligure

15

AL

Piemonte

Orsara Bormida

8

AL

Piemonte

Ovada

29

AL

Piemonte

Pareto

3

AL

Piemonte

Parodi Ligure

3

AL

Piemonte

Pasturana

1

AL

Piemonte

Pezzolo Valle Uzzone

2

CN

Piemonte

Piana Crixia

18

SV

Liguria

Pieve Ligure

1

GE

Liguria

Ponti

9

AL

Piemonte

Pontinvrea

2

SV

Liguria

Ponzone

44

AL

Piemonte

Pozzol Groppo

2

AL

Piemonte

Prasco

7

AL

Piemonte

Predosa

4

AL

Piemonte

Propata

10

GE

Liguria

Quaranti

4

AT

Piemonte

Rapallo

25

GE

Liguria

Recco

12

GE

Liguria

Rezzoaglio

8

GE

Liguria

Rivalta Bormida

2

AL

Piemonte

Rocca Grimalda

18

AL

Piemonte

Roccaforte Ligure

4

AL

Piemonte

Rocchetta di Vara

13

SP

Liguria

Rocchetta Ligure

3

AL

Piemonte

Ronco Scrivia

10

GE

Liguria

Rondanina

5

GE

Liguria

Rossiglione

40

GE

Liguria

Rovegno

54

GE

Liguria

San Colombano Certenoli

8

GE

Liguria

San Cristoforo

2

AL

Piemonte

San Sebastiano Curone

3

AL

Piemonte

Sant'Agata Fossili

11

AL

Piemonte

Sant'Olcese

16

GE

Liguria

Santa Margherita Ligure

3

GE

Liguria

Santo Stefano d'Aveto

7

GE

Liguria

Sardigliano

8

AL

Piemonte

Sarezzano

3

AL

Piemonte

Sassello

78

SV

Liguria

Savignone

14

GE

Liguria

Savona

20

SV

Liguria

Serole

1

AT

Piemonte

Serra Riccò

39

GE

Liguria

Serravalle Scrivia

3

AL

Piemonte

Sesta Godano

10

SP

Liguria

Sestri Levante

7

GE

Liguria

Silvano d'Orba

8

AL

Piemonte

Sori

4

GE

Liguria

Spigno Monferrato

13

AL

Piemonte

Stazzano

7

AL

Piemonte

Stella

11

SV

Liguria

Strevi

7

AL

Piemonte

Tagliolo Monferrato

6

AL

Piemonte

Tassarolo

7

AL

Piemonte

Terzo

3

AL

Piemonte

Tiglieto

5

GE

Liguria

Torriglia

37

GE

Liguria

Tortona

6

AL

Piemonte

Trecate

13

NO

Piemonte

Tribogna

2

GE

Liguria

Trisobbio

3

AL

Piemonte

Urbe

14

SV

Liguria

Uscio

44

GE

Liguria

Valbrevenna

2

GE

Liguria

Varazze

38

SV

Liguria

Varese Ligure

16

SP

Liguria

Vignole Borbera

5

AL

Piemonte

Viguzzolo

2

AL

Piemonte

Villaromagnano

1

AL

Piemonte

Visone

7

AL

Piemonte

Vobbia

9

GE

Liguria

Voltaggio

9

AL

Piemonte

Zignago

9

SP

Liguria

Zoagli

10

GE

Liguria

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