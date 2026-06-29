Peste Suina Africana: si allarga la mappa dei positivi in provincia di Cuneo. Cinque casi tra Arguello e Cerretto Langhe

Continuano i monitoraggi legati alla diffusione della Psa sul territorio. L'ultimo aggiornamento, datato domenica 28 giugno, evidenzia l'emergere di nuove positività tra i cinghiali sia in Liguria che in Piemonte, portando il totale complessivo dei casi a quota 2.168. Restano invece stabili a 10 i focolai riscontrati finora negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte sono state osservate cinque nuove positività sui cinghiali, localizzate tutte all'interno dei confini della provincia di Cuneo. Nel dettaglio, si registrano quattro positività ad Arguello e una a Cerretto Langhe. Si tratta dei primi casi in assoluto per entrambi i Comuni collinari. Con questi ultimi dati, il totale dei cinghiali positivi nella regione sale a 823 casi dall'inizio dell'emergenza.

In Liguria si contano invece sei nuove positività: cinque in provincia di Genova, tutte nel territorio del comune di Genova, e una in provincia della Spezia, nel comune di Rocchetta di Vara. Il totale ligure sale così a 1.345 casi.

Con l'ingresso di Arguello e Cerretto Langhe nella mappa del contagio, il numero complessivo dei Comuni in cui è stata riscontrata almeno una positività alla peste suina africana è salito a quota 205.

Le positività sui cinghiali per Comune al 28 giugno 2026