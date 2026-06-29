Peste Suina Africana: si allarga la mappa dei positivi in provincia di Cuneo. Cinque casi tra Arguello e Cerretto Langhe

Continuano i monitoraggi legati alla diffusione della Psa sul territorio. L'ultimo aggiornamento, datato domenica 28 giugno, evidenzia l'emergere di nuove positività tra i cinghiali sia in Liguria che in Piemonte, portando il totale complessivo dei casi a quota 2.168. Restano invece stabili a 10 i focolai riscontrati finora negli allevamenti suinicoli.
In Piemonte sono state osservate cinque nuove positività sui cinghiali, localizzate tutte all'interno dei confini della provincia di Cuneo. Nel dettaglio, si registrano quattro positività ad Arguello e una a Cerretto Langhe. Si tratta dei primi casi in assoluto per entrambi i Comuni collinari. Con questi ultimi dati, il totale dei cinghiali positivi nella regione sale a 823 casi dall'inizio dell'emergenza.
In Liguria si contano invece sei nuove positività: cinque in provincia di Genova, tutte nel territorio del comune di Genova, e una in provincia della Spezia, nel comune di Rocchetta di Vara. Il totale ligure sale così a 1.345 casi.
Con l'ingresso di Arguello e Cerretto Langhe nella mappa del contagio, il numero complessivo dei Comuni in cui è stata riscontrata almeno una positività alla peste suina africana è salito a quota 205.
Le positività sui cinghiali per Comune al 28 giugno 2026
Comune
N° positività
Provincia
Regione
Acqui Terme
11
AL
Piemonte
Albenga*
1
SV
Liguria
Albera Ligure
8
AL
Piemonte
Albisola Superiore
11
SV
Liguria
Albissola Marina
11
SV
Liguria
Alessandria
1
AL
Piemonte
Alice Bel Colle
7
AL
Piemonte
Arenzano
5
GE
Liguria
Arguello
4
CN
Piemonte
Arquata Scrivia
23
AL
Piemonte
Avegno
3
GE
Liguria
Avolasca
4
AL
Piemonte
Bargagli
22
GE
Liguria
Basaluzzo
1
AL
Piemonte
Belforte Monferrato
1
AL
Piemonte
Bergamasco
1
AL
Piemonte
Bergeggi
2
SV
Liguria
Beverino
1
SP
Liguria
Bistagno
1
AL
Piemonte
Bogliasco
2
GE
Liguria
Bolano
1
SP
Liguria
Borghetto di Borbera
16
AL
Piemonte
Borzonasca
36
GE
Liguria
Bosio
4
AL
Piemonte
Brignano Frascata
7
AL
Piemonte
Brugnato
1
SP
Liguria
Bruno
1
AT
Piemonte
Bubbio
2
AT
Piemonte
Busalla
17
GE
Liguria
Cabella Ligure
7
AL
Piemonte
Cairo Montenotte
8
SV
Liguria
Calamandrana
3
AT
Piemonte
Calice al Cornoviglio
8
SP
Liguria
Campo Ligure
15
GE
Liguria
Campomorone
6
GE
Liguria
Cantalupo Ligure
1
AL
Piemonte
Capriata d'Orba
6
AL
Piemonte
Carasco
4
GE
Liguria
Carentino
1
AL
Piemonte
Carezzano
3
AL
Piemonte
Carpeneto
15
AL
Piemonte
Carrega Ligure
18
AL
Piemonte
Carro
1
SP
Liguria
Carrosio
1
AL
Piemonte
Cartosio
9
AL
Piemonte
Casale Monferrato
1
AL
Piemonte
Casaleggio Boiro
3
AL
Piemonte
Casasco
5
AL
Piemonte
Casella
8
GE
Liguria
Cassano Spinola
8
AL
Piemonte
Cassine
10
AL
Piemonte
Cassinelle
25
AL
Piemonte
Castel Rocchero
5
AT
Piemonte
Castellania Coppi
3
AL
Piemonte
Castelletto d'Orba
8
AL
Piemonte
Castelletto Molina
1
AT
Piemonte
Castelnuovo Belbo
1
AT
Piemonte
Castiglione Chiavarese
10
GE
Liguria
Cavatore
8
AL
Piemonte
Cengio
1
SV
Liguria
Ceranesi
4
GE
Liguria
Cerano
51
NO
Piemonte
Cerreto Langhe
1
CN
Piemonte
Chiavari
2
GE
Liguria
Cicagna
4
GE
Liguria
Cogoleto
1
GE
Liguria
Cogorno
1
GE
Liguria
Costa Vescovato
1
AL
Piemonte
Cravanzana
2
CN
Piemonte
Cremolino
3
AL
Piemonte
Crocefieschi
2
GE
Liguria
Davagna
22
GE
Liguria
Dego
7
SV
Liguria
Deiva Marina
9
SP
Liguria
Denice
3
AL
Piemonte
Dernice
6
AL
Piemonte
Fabbrica Curone
10
AL
Piemonte
Fascia
8
GE
Liguria
Favale di Malvaro
2
GE
Liguria
Fontanigorda
23
GE
Liguria
Fraconalto
2
AL
Piemonte
Francavilla Bisio
8
AL
Piemonte
Frascaro
1
AL
Piemonte
Garbagna
8
AL
Piemonte
Gavi
11
AL
Piemonte
Genova
300
GE
Liguria
Giusvalla
11
SV
Liguria
Gorreto
9
GE
Liguria
Gremiasco
5
AL
Piemonte
Grognardo
27
AL
Piemonte
Grondona
25
AL
Piemonte
Isola del Cantone
18
GE
Liguria
Isola Sant'Antonio
2
AL
Piemonte
Lavagna
2
GE
Liguria
Leivi
1
GE
Liguria
Lerma
9
AL
Piemonte
Lorsica
4
GE
Liguria
Lumarzo
24
GE
Liguria
Maissana
4
SP
Liguria
Malvicino
3
AL
Piemonte
Masone
2
GE
Liguria
Melazzo
8
AL
Piemonte
Mezzanego
5
GE
Liguria
Mignanego
16
GE
Liguria
Mioglia
12
SV
Liguria
Moconesi
8
GE
Liguria
Molare
21
AL
Piemonte
Mombaruzzo
5
AT
Piemonte
Momperone
1
AL
Piemonte
Monastero Bormida
2
AL
Piemonte
Moneglia
1
GE
Liguria
Mongiardino Ligure
7
AL
Piemonte
Monleale
3
AL
Piemonte
Montacuto
11
AL
Piemonte
Montaldeo
4
AL
Piemonte
Montaldo Bormida
13
AL
Piemonte
Montebruno
11
GE
Liguria
Montoggio
23
GE
Liguria
Morbello
40
AL
Piemonte
Mornese
1
AL
Piemonte
Morsasco
9
AL
Piemonte
Ne
8
GE
Liguria
Neirone
20
GE
Liguria
Novi Ligure
15
AL
Piemonte
Orsara Bormida
8
AL
Piemonte
Ovada
29
AL
Piemonte
Pareto
3
AL
Piemonte
Parodi Ligure
3
AL
Piemonte
Pasturana
1
AL
Piemonte
Pezzolo Valle Uzzone
2
CN
Piemonte
Piana Crixia
18
SV
Liguria
Pieve Ligure
1
GE
Liguria
Ponti
9
AL
Piemonte
Pontinvrea
2
SV
Liguria
Ponzone
44
AL
Piemonte
Pozzol Groppo
2
AL
Piemonte
Prasco
7
AL
Piemonte
Predosa
4
AL
Piemonte
Propata
10
GE
Liguria
Quaranti
4
AT
Piemonte
Rapallo
25
GE
Liguria
Recco
12
GE
Liguria
Rezzoaglio
8
GE
Liguria
Rivalta Bormida
2
AL
Piemonte
Rocca Grimalda
18
AL
Piemonte
Roccaforte Ligure
4
AL
Piemonte
Rocchetta di Vara
13
SP
Liguria
Rocchetta Ligure
3
AL
Piemonte
Ronco Scrivia
10
GE
Liguria
Rondanina
5
GE
Liguria
Rossiglione
40
GE
Liguria
Rovegno
54
GE
Liguria
San Colombano Certenoli
8
GE
Liguria
San Cristoforo
2
AL
Piemonte
San Sebastiano Curone
3
AL
Piemonte
Sant'Agata Fossili
11
AL
Piemonte
Sant'Olcese
16
GE
Liguria
Santa Margherita Ligure
3
GE
Liguria
Santo Stefano d'Aveto
7
GE
Liguria
Sardigliano
8
AL
Piemonte
Sarezzano
3
AL
Piemonte
Sassello
78
SV
Liguria
Savignone
14
GE
Liguria
Savona
20
SV
Liguria
Serole
1
AT
Piemonte
Serra Riccò
39
GE
Liguria
Serravalle Scrivia
3
AL
Piemonte
Sesta Godano
10
SP
Liguria
Sestri Levante
7
GE
Liguria
Silvano d'Orba
8
AL
Piemonte
Sori
4
GE
Liguria
Spigno Monferrato
13
AL
Piemonte
Stazzano
7
AL
Piemonte
Stella
11
SV
Liguria
Strevi
7
AL
Piemonte
Tagliolo Monferrato
6
AL
Piemonte
Tassarolo
7
AL
Piemonte
Terzo
3
AL
Piemonte
Tiglieto
5
GE
Liguria
Torriglia
37
GE
Liguria
Tortona
6
AL
Piemonte
Trecate
13
NO
Piemonte
Tribogna
2
GE
Liguria
Trisobbio
3
AL
Piemonte
Urbe
14
SV
Liguria
Uscio
44
GE
Liguria
Valbrevenna
2
GE
Liguria
Varazze
38
SV
Liguria
Varese Ligure
16
SP
Liguria
Vignole Borbera
5
AL
Piemonte
Viguzzolo
2
AL
Piemonte
Villaromagnano
1
AL
Piemonte
Visone
7
AL
Piemonte
Vobbia
9
GE
Liguria
Voltaggio
9
AL
Piemonte
Zignago
9
SP
Liguria
Zoagli
10
GE
Liguria