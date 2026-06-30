ATLETICA / Roata Chiusani, una trasferta da applausi tra Val di Fassa, Asti e Grosseto

Trasferta positiva per l’Atletica Roata Chiusani, protagonista in più appuntamenti tra la fine di giugno e il fine settimana, con risultati di spessore sia in montagna sia in pista. Dalla 25ª edizione della Val di Fassa Running al Memorial Dino Giacosa di Asti, fino ai Campionati Italiani U18 di Grosseto, i portacolori roatesi hanno raccolto piazzamenti importanti e conferme di crescita.

In Trentino, alla corsa a tappe andata in scena a Pozza di Fassa dal 21 al 26 giugno, la grande protagonista è stata Sarah L’Epéé, che ha centrato il bis dopo il successo del 2025. Al termine delle cinque tappe, per un totale di circa 50 chilometri e 2.100 metri di dislivello positivo, l’atleta roatese ha chiuso in 4h59’20”, restando al comando fin dalla prima frazione e imponendosi ancora una volta nella classifica finale.

Ottima anche la prova di Davide Preve, quarto uomo assoluto in 3h44’48”, a poco più di un minuto dal podio della gara maschile dominata da Italo Cassol. Tra le donne si è distinta Silvia Di Salvo, ottava assoluta in 5h36’53” e quarta nella maxi categoria F46-60. Molto bene anche Guido Castellino, 18° al traguardo in 5h03’22”, che ha conquistato il secondo posto nella categoria M61-70. Buon rientro alle competizioni per Monica Conterno, 20ª donna in 6h31’53” e 12ª F46-60.

Riscontri incoraggianti sono arrivati anche da Asti, dove mercoledì 24 giugno si è disputato il Memorial Dino Giacosa. Qui gli atleti roatesi hanno raccolto risultati di rilievo, a partire dalla vittoria di Annalisa Magliano nel triplo cadette con 11,43 metri, misura vicina al personale e ai vertici nazionali di specialità. Secondo posto per Matteo Brignone nei 300 metri, chiusi con il nuovo primato personale di 37”97, e per Pietro Matarazzo nei 3.000 metri, conclusi in 8’44” con il miglior tempo personale. Terzo posto per Francesco Gollè negli 800 metri in 1’54”75. La delegazione era accompagnata dai tecnici Milano e Griseri.

Buona prova infine per Andrea Mandrile ai Campionati Italiani U18 di Grosseto, disputati il 27 e 28 giugno. Impegnato sui 2.000 siepi, l’atleta dell’Atletica Roata Chiusani ha eguagliato il proprio personale con 6’21”14, chiudendo al 29° posto. In Toscana era presente il tecnico Augusto Griseri.