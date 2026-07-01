TIRO CON L'ARCO / Arcieri di Bra in evidenza nel campionato regionale Fitarco 3D

Gli Arcieri di Bra si confermano tra le società protagoniste del tiro con l'arco piemontese conquistando importanti risultati al campionato regionale FITARCO 3D – specialità Arco Istintivo, disputato nelle campagne di Cameri.

Grande protagonista della giornata è stata Barbara Bo, che ha confermato il proprio valore ai vertici della disciplina conquistando due prestigiose medaglie d'argento. L'arciera braidese ha infatti ottenuto il 2° posto nella gara individuale, confermandosi vicecampionessa regionale per il secondo anno consecutivo. Un risultato che testimonia continuità, qualità tecnica e grande determinazione. Barbara Bo ha poi bissato il podio nella competizione Mixed Team, dove, in coppia con Sergio Cappai, ha conquistato un altro 2° posto regionale, confermando anche in questa specialità il titolo di vicecampioni regionali già ottenuto nella passata edizione. Ottima anche la prova di Sergio Cappai nella gara individuale, dove ha sfiorato il podio con un eccellente 4° posto assoluto, rimanendo in corsa per le medaglie fino alle ultime piazzole. Il bilancio degli Arcieri di Bra è stato impreziosito anche dagli ottimi piazzamenti degli altri atleti in gara: Davide Panero ha chiuso in un brillante 7° posto, mentre Marco Gastaldi ha conquistato la 12ª posizione, confermando la competitività della squadra braidese in una manifestazione di altissimo livello tecnico.

Da sottolineare anche la prova della squadra composta da Enrico Cosmai, Massimo Gagliardo, Flavio Boscarino e Sergio Cappai, che ha conquistato un significativo 5° posto nella classifica a squadre, dimostrando compattezza e solidità lungo tutto il percorso di gara.

«Siamo davvero orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri atleti – commenta il presidente degli Arcieri di Bra, Enrico Cosmai –. Barbara ha saputo confermarsi ai vertici regionali conquistando due splendide medaglie d'argento, Sergio ha disputato una gara eccellente sfiorando il podio individuale e tutta la squadra ha dimostrato il valore del lavoro svolto durante l'anno. Anche i risultati di Davide Panero e Marco Gastaldi confermano la crescita costante della nostra società e la qualità del gruppo. Questi piazzamenti rappresentano il giusto riconoscimento per l'impegno, la passione e la dedizione che tutti i nostri arcieri mettono in ogni allenamento».

La trasferta di Cameri si chiude quindi con un bilancio estremamente positivo per gli Arcieri di Bra: due medaglie d'argento, un quarto posto, un quinto posto a squadre e altri due piazzamenti nella top 12 regionale, risultati che confermano la società braidese tra le realtà di riferimento del tiro con l'arco 3D in Piemonte e costituiscono un'importante iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti della stagione