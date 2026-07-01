VOLLEY FEMMINILE / Mondovì annuncia l'ingaggio della palleggiatrice Matilde Rostagno

Mondovì Volley annuncia l'arrivo di Matilde Rostagno, palleggiatrice classe 2006, talento in crescita e profilo che completa il reparto insieme a Valentina Brandi.

Una giocatrice giovane ma già molto promettente, capace di unire tecnica, lucidità e una visione di gioco che ha attirato l'attenzione dello staff rossoblù per il progetto 2026/27. Matilde inizia a giocare nella Pallavolo Val Chisone, squadra del paese in cui vive, per poi compiere tutto il percorso giovanile nel Monviso Volley Pinerolo. La stagione 2023/24 segna una tappa decisiva: a seguito dell'infortunio della seconda palleggiatrice, viene chiamata ad allenarsi con la Serie A1, disputando alcune amichevoli e vivendo da vicino il lavoro quotidiano accanto a una regista d'esperienza come Carlotta Cambi, mentre porta avanti il suo campionato di Serie C. Nelle due stagioni successive continua a essere coinvolta negli allenamenti della Serie A quando necessario, vincendo la Serie C nel 2024/25. Nell'ultima annata, 2025/26, disputa la Serie B2 con il Monviso Volley, mantenendo la categoria e confermando la sua crescita.

Il direttore sportivo Max Rubado commenta così il suo arrivo: "Rostagno è una palleggiatrice talentuosa, cresciuta nel vivaio di Pinerolo, dove l'anno scorso ha disputato la B2 mostrando qualità e personalità. È una ragazza che ha già respirato l'aria della Serie A, che ha voglia di migliorare e che porta con sé un potenziale importante. Crediamo possa fare un passo significativo nel suo percorso e diventare un valore aggiunto per la squadra, soprattutto per la capacità di gestire il ritmo e dare ordine al gioco."

Parole di entusiasmo anche da parte della giocatrice: "Sono davvero felice di entrare a far parte della famiglia del Mondovì Volley. Il progetto mi ha convinta fin da subito e rappresenta un'opportunità importante per il mio percorso di crescita. Non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e i tifosi e di vivere insieme questa nuova avventura."

Con l'arrivo di Matilde Rostagno, Mondovì Volley aggiunge al roster una palleggiatrice giovane, preparata e determinata, pronta a crescere all'interno di un contesto che continua a valorizzare i talenti del territorio.