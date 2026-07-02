Libellula Volley apre le porte alle giovani atlete: al via gli Open Day gratuiti dedicati alle nate del 2014, 2015 e 2016

La pallavolo come occasione di crescita, divertimento e socializzazione. Con questo obiettivo Libellula Volley organizza tre Open Day gratuiti dedicati alle bambine nate negli anni 2014, 2015 e 2016, offrendo loro la possibilità di vivere un primo contatto con questo sport in un ambiente accogliente e stimolante.

Gli appuntamenti sono in programma lunedì 6, martedì 7 e giovedì 9 luglio, dalle 18.00 alle 20.00, presso la Libellula Arena. Le giornate sono pensate per tutte le mini atlete che desiderano scoprire il mondo della pallavolo, indipendentemente dall'esperienza sportiva già maturata. Non è infatti necessario aver già praticato questo sport: gli allenamenti saranno strutturati in modo da coinvolgere sia chi si avvicina per la prima volta al volley sia chi desidera iniziare un nuovo percorso sportivo.

Durante gli Open Day le partecipanti saranno seguite dallo staff tecnico di Libellula Volley attraverso attività ludico-motorie, esercizi di coordinazione e primi fondamentali della pallavolo, sempre con un approccio educativo che mette al centro il divertimento e l'imparare a fare squadra.

Da anni Libellula Volley rappresenta un punto di riferimento per il movimento pallavolistico femminile del territorio, investendo nello sviluppo del settore giovanile e accompagnando le atlete lungo un percorso che coniuga formazione sportiva, valori educativi e crescita individuale.

L'iniziativa vuole offrire alle famiglie l'opportunità di conoscere da vicino il progetto della società, gli allenatori e l'organizzazione delle attività, permettendo alle bambine di vivere un'esperienza coinvolgente e senza alcun impegno.

La partecipazione agli Open Day è completamente gratuita.

Open Day Libellula Volley

Quando: 6, 7 e 9 luglio

6, 7 e 9 luglio Orario: dalle 18.00 alle 20.00

dalle 18.00 alle 20.00 Dove: Libellula Arena

Libellula Arena Destinatarie: bambine nate nel 2014, 2015 e 2016

Per informazioni e prenotazioni:

📞 WhatsApp 380 1472514

📧 info@libellulavolley.it