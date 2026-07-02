SCI ALPINO / Allenamento a Formia per Corrado Barbera e gli azzurri di Coppa Europa

Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato otto atleti del gruppo delle discipline tecniche di Coppa Europa maschile per l’allenamento atletico in programma da domenica 5 a domenica 12 luglio al Centro di Preparazione Olimpica del Coni di Formia (Lt).

Saranno presenti Corrado Barbera, David Castlunger, Peter Corbellini, Jakob Franzelin, Lorenzo Gerosa, Stefano Pizzato, Davide Seppi ed Enrico Zucchini, in compagnia del preparatore Fabio Bianco Dolino e dell’allenatore responsabile Andrea Truddaiu.

A Lignano Sabbiadoro si cimentano invece le ragazze del gruppo C e osservate dal 7 al 17 luglio con Hanna Bachmann, Emma Bastita, Nora Damian, Alessandra Di Sabatino, Marta Giaretta, Rita Granruaz, Beatrice Mazzoleni, Lavinia Paci, Carlotta Pedrolini, Bianca Maria Rainelli, Giulia Romele, Vittoria Rossi, Ivy Schoelzhorn, Alenah Taschler, Cristina Trabucchi e Nadine Trocker, in compagnia del responsabile della preparazione atletica Giuseppe Abruzzini del direttore tecnico giovanile Roberto Lorenzi e dei preparatori Luisa Chiesa, Michelangelo Tentori e Davide Verga.