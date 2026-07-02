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Attualità | 02 luglio 2026, 14:54

"Esempio di talento, impegno e determinazione": i complimenti del questore a Sara Curtis

La campionessa saviglianese è stata accolta negli uffici della Questura in occasione del rilascio del passaporto

&quot;Esempio di talento, impegno e determinazione&quot;: i complimenti del questore a Sara Curtis

Nei giorni scorsi la campionessa saviglianese Sara Curtis è stata accolta in Questura in occasione del rilascio del passaporto, documento che l’accompagnerà nelle sue prossime esperienze sportive internazionali.

Il Questore di Cuneo ha avuto il piacere di congratularsi con lei per gli straordinari risultati raggiunti e di rivolgerle un sincero augurio per il prosieguo della sua carriera, esempio di talento, impegno e determinazione.

A Sara va il più caloroso in bocca al lupo da parte della Polizia di Stato e della Questura di Cuneo per le prossime sfide che l’attendono.

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