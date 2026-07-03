VOLLEY FEMMINILE / Ufficiale, il Mondovì Volley fa festa: ripescato in A3!

Il Mondovì Volley torna a respirare aria di serie A. Questa sera, infatti, la Fipav ha comunicato gli esiti dei lavori della Commissione Ammissione al Campionato di A3 sulle richieste di iscrizione ed eventuali ripescaggi come società riserva.

Lavori che hanno finito per ratificare la rinuncia dell’Alessandria Volley e il contestuale “ripescaggio” del Mondovì Volley. La classifica avulsa ha finito per premiare la formazione monregalese, che ricordiamo nell’ultimo decennio ha disputato per nove anni consecutivi il Campionato di serie A2, centrando anche tre finali di Coppa Italia. Di seguito il comunicato della Fipav:

La Commissione Ammissione ha concluso, nel pomeriggio odierno, i lavori relativi all'esame delle domande di iscrizione al nuovo Campionato di Serie A3 Femminile 2026/2027.

Di seguito l'elenco delle 16 società ammesse a partecipare alla competizione:

-Volley Modena

-Pallavolo Concorezzo

-INT - Florens Vigevano (PV)

-C.R. Transport Ripalta

-Smapiù Arena Volley (VR)

-Azimut Giorgione (TV)

-Banca Annia Aduna Women (PD)

-V&V Modena

-Olympia di Navigazione (RA)

-CO.GE. Vesuvio Oplonti (NA)

-Zero5 Castellana Grotte (BA)

-Tonno Callipo Calabria (VV)

-Villa Cortese Volley (MI)

-Passione Valdarno Volley (FI)

-Mondovì Volley

-Volley 2001 Garlasco

Le sopraccitate formazioni saranno suddivise in due gironi da otto squadre.

La composizione dei gironi sarà ufficializzata nel corso della prima edizione del B - CONNECT | Meeting, Learning & Awards (Firenze - 24 e 25 luglio 2026); evento promosso dalla FIPAV con l’obiettivo di proporre occasioni di confronto e dialogo per la crescita e lo sviluppo del Campionato di Serie B e che rientra nel più ampio programma di valorizzazione dell'importante brand federale. Durante l’evento ci sarà, dunque, uno spazio riservato al neonato campionato di A3, dove saranno presenti e premiate anche le compagini che vi parteciperanno, promosse appunto dalla Serie B.