Panettone Day 2026, tre maestri pasticceri cuneesi tra i 26 finalisti

La provincia di Cuneo si conferma terra di grandi lievitati. Sono ben tre i maestri pasticceri della Granda che hanno conquistato un posto nella finale del Panettone Day 2026, il più longevo e autorevole concorso nazionale dedicato al panettone artigianale.

A rappresentare il territorio saranno Magda Fasciglione della Pasticceria Asselle di Bra, Elio Mattiauda della Pasticceria Dolce Idea di Boves e Andrea Raspo della Spani di Villafalletto. Tutti e tre hanno ottenuto l'accesso alla finale nella categoria Miglior Panettone al Cioccolato, distinguendosi tra le migliori produzioni artigianali italiane.

La selezione dei finalisti è avvenuta al termine di una giornata di degustazioni rigorosamente anonime ospitata presso HIFOOD, centro di innovazione del gruppo CSM Ingredients. A valutare i prodotti è stata una giuria tecnica presieduta dal maestro Gino Fabbri, affiancato dal pastry chef Marco Pedron e da un panel di professionisti del settore.

In totale sono stati scelti 26 finalisti provenienti da tutta Italia: dieci nella categoria Tradizionale, cinque nel Creativo Dolce, cinque nel Cioccolato, tre nei Cereali Antichi Waldkorn® e tre nella nuova categoria Creativo Salato, introdotta quest'anno per valorizzare le interpretazioni gourmet del grande lievitato.

Per la provincia di Cuneo la presenza di tre finalisti nella stessa categoria rappresenta un risultato di assoluto rilievo e conferma il livello raggiunto dalla pasticceria artigianale del territorio. Bra, Boves e Villafalletto saranno infatti tra i protagonisti della finale nazionale in programma il 3 settembre a Milano, dove i pasticceri presenteranno nuovamente i propri panettoni davanti alla giuria per contendersi il titolo di Miglior Panettone Artigianale d'Italia 2026.

I vincitori saranno proclamati al termine della finale nelle cinque categorie in concorso. Successivamente, per tutto il mese di ottobre, i panettoni dei finalisti saranno protagonisti del Temporary Store Panettone Day nel cuore di Milano, una vetrina che ogni anno richiama appassionati e gourmet da tutta Italia e offre ai maestri pasticceri un'importante occasione di visibilità nazionale.