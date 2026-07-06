Cuneo celebra i 30 anni del Registro Imprese

Lunedì 13 luglio, alle 14.30, presso il Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo avrà luogo il convegno “Trent’anni di innovazione. Dal Registro Imprese digitale all’applicazione dell’AI” in occasione della celebrazione del trentennale del Registro Imprese (1996-2026). L’appuntamento, inserito nel calendario di iniziative per i 100 anni del Palazzo camerale, organizzato in collaborazione con la Fondazione Artea, intende festeggiare un traguardo che affonda le radici in una storia d’eccellenza tutta italiana.

Il Registro delle Imprese è nato ufficialmente nel 1996, ma già alla fine degli anni ‘70 il sistema camerale si è dimostrato antesignano della digitalizzazione in Italia, grazie alle intuizioni pionieristiche del Presidente della Camera di commercio di Padova, Mario Volpato, che passo dopo passo hanno portato alla nascita del Registro Imprese italiano, il primo completamente telematico d’Europa, un’infrastruttura digitale che ha rivoluzionato il rapporto tra istituzioni, mercato e imprese.

“Ricordare i trent’anni del Registro Imprese significa riconoscere il valore di un progetto nato da una visione di ampio respiro – sottolinea il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto -. La certezza e l’affidabilità dei dati che offriamo permettono alle nostre aziende di disporre con immediatezza di dati ufficiali e certificati per competere sui diversi mercati. In un contesto globale in cui l’informazione è la risorsa più preziosa, il Registro garantisce che tale ricchezza sia realmente democratica, pubblica e accessibile a tutti attraverso piattaforme come il portale registroimprese.it e l’app ‘Impresa Italia’ digitale”.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Presidente della Camera di commercio di Cuneo, Luca Crosetto, e del Prefetto di Cuneo, Mariano Savastano, e vedrà gli interventi di due figure centrali del sistema camerale italiano: Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere, guiderà il pubblico a capire come si è passati dall’anagrafe cartacea all’ecosistema dei dati, mentre Paolo Ghezzi, Direttore Generale InfoCamere S.c.p.a., illustrerà la “Semplificazione a portata di click”, in un viaggio all’interno degli apparati informatici di Infocamere.

Chiuderà l’evento la tavola rotonda moderata da Maria Paola Manconi, Conservatore Registro Imprese Cuneo, sul tema “Il Registro imprese e le professioni giuridico-economiche: trent’anni di collaborazione al servizio delle imprese” a cui prenderanno parte autorevoli rappresentanti degli attori che si confrontano quotidianamente con il Registro delle Imprese: Mario Amato, Presidente del Tribunale di Cuneo, Aurelia Isoardi, Presidente dell’Ordine Commercialisti di Cuneo, Alessandro Ferrero, Presidente dell’Ordine Avvocati di Cuneo e Simone Griseri, Componente del Consiglio Notarile di Cuneo. Chiuderà i lavori il Segretario Generale della Camera di commercio di Cuneo, Patrizia Mellano.

Nato ufficialmente nel febbraio 1996 il Registro delle Imprese rappresenta il compimento di una visione nata negli anni Settanta, per collegare attraverso una rete informatica i registri di tutte le Camere di commercio e consentire così di accedere in tempo reale alle informazioni di tutte le imprese italiane. Oggi il Registro è un’infrastruttura all’avanguardia che gestisce a livello nazionale i dati di 5,8 milioni di imprese e 10 milioni di persone (tra imprenditori, soci e amministratori). Un sistema di pubblicità legale unico in Europa, arricchito da informazioni provenienti da INPS, Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici, garantendo la massima qualità e accuratezza del dato.

A livello locale, il Registro Imprese della Camera di commercio di Cuneo fotografa un sistema imprenditoriale in continua evoluzione. Se nel 1996 il tessuto economico provinciale era caratterizzato da una fortissima prevalenza di imprese del comparto agricolo (circa il 42% del totale), oggi i dati Movimprese di InfoCamere confermano la centralità, seppur meno rilevante, del settore agricolo (26,6%) affiancata a una trasformazione dell’imprenditoria provinciale verso il settore dei servizi (25,6%).

Sono iscritte al Registro Imprese cuneese oltre 64.000 imprese che incluse le localizzazioni superano quota 80.500, con un trend che pur in calo nel settore agricolo e nel commercio, in lieve flessione nell’industria, in sostanziale tenuta nel settore artigiano e in crescita nel settore del turismo, attesta un costante e progressivo consolidamento del tessuto imprenditoriale.

Il Registro imprese è uno strumento in continua evoluzione. La recente introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 delle attività economiche permetterà una lettura ancora più precisa delle tendenze emergenti e delle nuove professioni, mentre l’integrazione con ulteriori fonti pubbliche potrà favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali più efficaci e sostenibili. Grazie al lavoro quotidiano del personale degli uffici camerali e al supporto tecnologico di InfoCamere, il Registro delle Imprese si conferma il pilastro dell’innovazione digitale del territorio e una garanzia di trasparenza per cittadini e istituzioni.

L’evento del 13 luglio rappresenta, così, un’opportunità unica per imprenditori, professionisti e cittadini di comprendere come la digitalizzazione stia snellendo la burocrazia, trasformando i dati in valore strategico e creando un ambiente di business più competitivo e sicuro.