Vignolo, il micronido cerca un gestore per i prossimi tre anni: pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse

Archiviata l'emergenza dei mesi scorsi, il Comune di Vignolo pone le basi per assicurare continuità al servizio di baby parking. L'Unione Montana Valle Stura, in qualità di Centrale Unica di Committenza, ha infatti pubblicato l'avviso esplorativo per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla gara per la gestione del micronido comunale di via Alfieri nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 31 agosto 2029.

L'iniziativa rappresenta un capitolo importante della vicenda iniziata lo scorso febbraio, quando il baby parking comunale fu costretto a interrompere improvvisamente l'attività a seguito del fallimento della cooperativa Persona e Società, che lo gestiva. La chiusura improvvisa aveva lasciato senza un servizio una trentina di famiglie del paese, suscitando proteste e preoccupazione tra i genitori.

L'Amministrazione comunale si era però attivata in tempi rapidissimi per trovare una soluzione. Dopo aver ottenuto il via libera dell'Asl Cn1, il servizio era stato riaperto già nel mese di marzo come Micronido Babilù, con un affidamento temporaneo fino al 31 agosto 2026 alla responsabile dei micronidi bilingue Balallo e Brillo di Cuneo, Paola Parravicini, garantendo così la continuità educativa ai bambini del territorio. La stessa Giunta aveva successivamente approvato il capitolato per il nuovo affidamento pluriennale, ritenendo il micronido un servizio essenziale per la comunità e sottolineando come il Comune non disponga del personale necessario per una gestione diretta.

Con la pubblicazione dell'avviso prende ora il via la procedura vera e propria. La concessione riguarda la gestione del servizio socio-educativo nei locali comunali di via Alfieri, all'interno della scuola dell'infanzia. La struttura dispone di una superficie utile di circa 113 metri quadrati e può accogliere fino a 18 bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. L'attività dovrà essere avviata entro il 1° settembre 2026.

Il valore stimato della concessione è pari a 40 mila euro annui, per complessivi 120 mila euro nel triennio. Il gestore dovrà inoltre corrispondere al Comune un canone annuo di concessione fissato in 2 mila euro, importo che potrà essere oggetto di rialzo in sede di gara. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo fino a 90 punti alla qualità del progetto gestionale e 10 punti all'offerta economica.

Possono candidarsi operatori con esperienza almeno annuale nella gestione di servizi analoghi, in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici e iscritti alla piattaforma telematica Traspare dell'Unione Montana Valle Stura. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le 12 del 20 luglio; tutti gli operatori in possesso dei requisiti saranno invitati alla successiva procedura negoziata.

L'operazione non comporterà ulteriori costi per il Comune, che concederà in uso i locali comunali di via Alfieri e interverrà soltanto con eventuali integrazioni delle rette a favore delle famiglie in difficoltà economica. L'obiettivo è consentire al nuovo gestore di organizzare il servizio già nelle settimane precedenti all'avvio del nuovo anno educativo.

Per l'Amministrazione comunale si tratta di un passaggio decisivo per consolidare un servizio che, dopo il rischio di chiusura definitivo vissuto pochi mesi fa, è tornato a rappresentare un punto di riferimento per le famiglie di Vignolo e che ora punta a una gestione stabile per i prossimi tre anni.