CALCIO / Nasce il nuovo Valtanaro Calcio: al via una stagione all’insegna dell’unità

Una nuova stagione e, soprattutto, una nuova fase per il calcio in Valle Tanaro. Dopo il percorso sperimentale avviato nella scorsa annata, la Società sportiva dilettantistica Valtanaro Calcio-Bagnasco è oggi una realtà ufficialmente costituita e pronta ad affrontare il campionato 2026-2027 con rinnovato entusiasmo e una visione strutturata.

Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: valorizzare il calcio giovanile sull’intero territorio che comprende Valle Tanaro, Cebano, Valle Mongia e Langa Cebana, creando un punto di riferimento solido per i giovani e per le comunità locali, storicamente frammentate. Un percorso che ora entra in una fase di crescita concreta grazie all’accordo tra le società Bagnasco, Ama Brenta Ceva e Garessio.

Elemento centrale è la creazione di un settore giovanile unico per tutta la valle, mentre resteranno attive le singole prime squadre. Una scelta che punta a rafforzare l’organizzazione e a offrire maggiori opportunità ai ragazzi, garantendo una filiera completa secondo i canoni FIGC-SGS, dagli Allievi fino ai Piccoli Amici, includendo anche la formazione Juniores.

Alla guida del Valtanaro Calcio c’è il presidente Matteo Nicolino, affiancato dai vicepresidenti Davide Amenta e Umberto Bonelli. La società è attualmente impegnata nella definizione dell’organigramma e nella pianificazione delle attività sportive e gestionali, con particolare attenzione proprio al vivaio.

Nelle prossime settimane saranno presentate le novità in vista dell’avvio ufficiale della stagione: dalle nuove maglie da gioco allo staff tecnico, fino alle modalità di tesseramento e agli orari della segreteria.

La stagione 2026-2027 segna dunque un nuovo capitolo per il calcio valligiano: un progetto che guarda al futuro con basi condivise e l’ambizione di crescere insieme al territorio.