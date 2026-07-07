CALCIO PRIMA CATEGORIA / San Benigno, arriva Carlo Enrico Todone in prima squadra

L’ASD San Benigno inserisce nella propria rosa della prima squadra per la prossima stagione Carlo Enrico Todone, rinforzando il gruppo con un profilo giovane ma già abituato ai campionati dilettantistici del territorio.

Todone vanta infatti un percorso di crescita completo nei principali settori giovanili del panorama calcistico locale. Una tappa fondamentale della sua formazione è stata la lunga permanenza di sei anni al Pedona, esperienza culminata con l’esordio nella categoria Juniores. Successivamente ha proseguito il proprio cammino sempre in Juniores con la maglia del Bisalta.

Negli ultimi due campionati ha invece maturato esperienza in Prima squadra nelle file del Valvermenagna, accumulando minuti e continuità in un contesto più competitivo. Per il San Benigno si tratta dunque di un innesto che unisce prospettiva e conoscenza del calcio locale, in vista della nuova stagione.