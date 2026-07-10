Incendi a Tarantasca e Alba, due interventi dei vigili del fuoco nel pomeriggio

Doppio intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, tra Tarantasca e Alba.

Ad Alba sono ancora in corso le operazioni in un'officina meccanica di corso Bra 21, dove è andata a fuoco un'auto alimentata a Gpl. Secondo le prime informazioni, l'incendio avrebbe avuto origine dalla batteria del veicolo. Sul posto è impegnata la squadra dei vigili del fuoco di Alba con autopompa e autobotte.

Si è invece concluso dopo circa un'ora e un quarto l'intervento a Tarantasca. Qui un mezzo agricolo ha preso fuoco, probabilmente a causa di un cortocircuito dovuto al surriscaldamento, e le fiamme si sono rapidamente propagate alle sterpaglie circostanti, raggiungendo anche numerosi cassoni in plastica utilizzati per lo stoccaggio della frutta, posizionati nelle vicinanze di un capannone agricolo.

Per le operazioni di spegnimento sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo, Busca e Fossano, che hanno circoscritto e spento l'incendio.