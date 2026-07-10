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Viabilità | 10 luglio 2026, 14:37

Contro un carrello della segnaletica stradale in autostrada a Priero: ferito un 27enne

Era alla guida di un furgoncino. Intervenuta l'eliambulanza

Foto inviata da un lettore

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Incidente sulla A6, a Priero, dopo l'autogrill in direzione di Savona, dove un 27enne è stato soccorso con l'eliambulanza ed è stato trasportato all'ospedale di Cuneo in codice giallo per un trauma addominale. 

Alla guida di un furgoncino, il giovane avrebbe aver perso il controllo del mezzo finendo contro un carrello della segnaletica stradale, di quelli normalmente utilizzati in autostrada per indicare la presenza di lavori o qualche condizione particolare.

Sulla tratta qualche disagio alla circolazione, presto rientrato. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia stradale. 

Barbara Simonelli

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