Vernante, due escursionisti si perdono al Colle delle Goderie: in corso il recupero sotto il temporale

Sono in corso le operazioni di recupero di una coppia di anziani che nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, ha perso l'orientamento durante un'escursione nella zona del Colle delle Goderie, nel comune di Vernante.

I due erano partiti in mattinata per una camminata quando, nel corso del pomeriggio, non sono più riusciti a ritrovare il percorso, sorpresi inoltre dal temporale. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo affiancati dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

I due escursionisti sono già stati localizzati e le squadre stanno procedendo al loro recupero.

Sulla zona è in atto un violento temporale, in linea con l'allerta gialla diramata da Arpa Piemonte, situazione che avrebbe potuto aumentare i rischi per i due escursionisti rimasti bloccati in quota.



Dalle prima informazioni i due seguendo le indicazioni dei soccorritori non sono in pericolo e stanno bene.