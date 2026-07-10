Cuneoginnastica: nove titoli italiani e 25 medaglie totali ai campionati silver di Rimini

Grande finale di stagione per la Cuneoginnastica ai campionati italiani Silver di Rimini.

Otto giorni di gare, centinaia di esercizi in pedana e un confronto con le migliori ginnaste provenienti da tutta Italia hanno premiato il lavoro della società cuneese, che torna a casa con un bottino di 25 medaglie conquistate nei vari livelli del campionato Silver.

Un risultato che racconta molto più del semplice numero di podi.

La Cuneoginnastica è infatti riuscita a raccogliere successi in tutte le fasce della competizione, confermando non soltanto il valore delle sue atlete di punta, ma anche la solidità di un settore sempre più ampio e competitivo. Dietro questi risultati c'è un lavoro quotidiano fatto di programmazione, continuità e attenzione alla crescita di ogni ginnasta, elementi che negli ultimi anni hanno permesso alla ritmica cuneese di consolidarsi tra le realtà di riferimento del panorama nazionale.

Il medagliere parla di nove titoli italiani: Alexandra Nitorean ha conquistato l'oro nell'All Around e al Corpo Libero; Syria Gadaleta si è imposta al Cerchio; Eleonora Conte ha centrato una doppietta vincendo l'All Around e le Clavette; Anna Bressano ha trionfato al Nastro, mentre Greta Pezzoli è stata protagonista con tre medaglie d'oro nell'All Around, al Cerchio e alla Fune.

Alle vittorie si aggiungono tredici medaglie d'argento: Beatrice Mandrile nell'All Around, al Cerchio e alle Clavette; Veronica Rossi alla Palla; Cecilia Ferrero al Cerchio; Marta Rosso al Cerchio; Sofia Loria alla Palla; Syria Gadaleta alla Fune; Elisa Olivero al Cerchio e al Nastro; Alice Bergese alla Palla; Anna Bressano nell'All Around ed Eleonora Conte al Cerchio.

Completano il ricco bottino tre medaglie di bronzo conquistate da Marta Rosso alle Clavette, Anna Bressano al Cerchio e Arianna Bagnis al Cerchio.

«Questo risultato è motivo di grande orgoglio perché premia il lavoro svolto durante tutta la stagione e dimostra la qualità del nostro settore», commenta la direttrice tecnica Marianna Ricca.

«La soddisfazione più grande non è rappresentata soltanto dalle medaglie, ma dal fatto che tante ginnaste siano riuscite a esprimersi al meglio in una manifestazione così importante. A Rimini abbiamo visto il valore del gruppo: ogni atleta ha dato il proprio contributo e questo conferma che il percorso intrapreso è quello giusto. Continueremo a lavorare con la stessa passione per offrire alle ragazze un ambiente in cui crescere, migliorarsi e vivere esperienze di alto livello».

La trasferta romagnola chiude nel migliore dei modi una stagione ricca di soddisfazioni per la ritmica della Cuneoginnastica. I risultati ottenuti a Rimini rappresentano infatti la conferma di un movimento in costante crescita, capace di coniugare numeri, qualità tecnica e continuità di rendimento, valorizzando il talento delle proprie ginnaste e il lavoro quotidiano dello staff tecnico.