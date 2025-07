Lunga coda sulla A6 Torino-Savona per mezzo pesante ribaltato vicino a Cavallermaggiore

Un incidente stradale ha coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato su un fianco lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto vicino alla frazione Motta, nel comune di Cavallermaggiore. L’episodio ha causato lunghe code sulla corsia in direzione Savona, creando disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati da volontari provenienti da Carmagnola, mentre stanno arrivando rinforzi dai Vigili di Saluzzo. Presenti anche la Polizia Stradale e gli ausiliari del traffico per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

I due occupanti del mezzo sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 e, fortunatamente, non sembrano aver riportato ferite gravi. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del veicolo proseguono, mentre si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, di evitare il tratto interessato per limitare i disagi.