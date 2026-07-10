Nicolò Nardin convocato dalla Nazionale Under 16: orgoglio per la Scuola di Pallavolo Lab Travel

Una convocazione che riempie di soddisfazione e orgoglio la Scuola di Pallavolo Lab Travel. Nicolò Nardin è stato infatti chiamato dalla Federazione Italiana Pallavolo per partecipare al collegiale della Nazionale Under 16, che si svolgerà a Camigliatello Silano dal 21 al 29 luglio.

Si tratta di un traguardo importante per il giovane atleta, frutto di talento, costanza e passione, ma anche di un percorso di crescita costruito giorno dopo giorno all’interno della società. La convocazione rappresenta infatti un riconoscimento significativo anche per tutto il progetto sportivo ed educativo portato avanti dalla Scuola di Pallavolo Lab Travel.

Liano Petrelli ha voluto esprimere un sentito ringraziamento e rivolgere i propri complimenti a Samanta Feula, Marco Garro e a tutti gli allenatori che, con competenza, entusiasmo e dedizione, contribuiscono quotidianamente alla crescita dei ragazzi e al consolidamento del progetto Lab Travel.

Il risultato raggiunto da Nicolò conferma il valore del lavoro di squadra, della condivisione di obiettivi e dell’attenzione rivolta alla formazione dei giovani atleti, chiamati a crescere in un ambiente sereno, competente e animato da autentica passione per la pallavolo.