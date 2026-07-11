Alba: una targa al giovane calciatore Matteo Rolando

Sabato 11 luglio, nella Sala del Consiglio "Teodoro Bubbio" del Palazzo comunale di Alba, il sindaco Alberto Gatto e l'assessore allo Sport Davide Tibaldi hanno consegnato una targa a Matteo Rolando.

Il giovane calciatore albese professionista ha ricevuto il riconoscimento dell'Amministrazione comunale per gli importanti risultati sportivi raggiunti e per aver dato prestigio alla città attraverso il suo percorso calcistico.

La targa celebra la conquista del titolo di Campione d'Italia Under 16 con la maglia della Juventus, ottenuto nel giugno 2026, e la convocazione nelle selezioni giovanili Under 15 e Under 16 della Nazionale italiana, traguardi che testimoniano il talento, l'impegno e la dedizione dell'atleta.

Alla cerimonia erano presenti i genitori di Matteo, Luca e Simona, la sorella Elena e Luciano Cane, presidente dell'Area Calcio Alba Roero, società nella quale ha mosso i primi passi nel mondo del calcio, accanto ad alcuni parenti e amici.

«Con questo riconoscimento – dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e l'assessore allo Sport Davide Tibaldi – l'Amministrazione comunale ha voluto esprimere il proprio orgoglio per un giovane che, grazie ai suoi successi, rappresenta un esempio positivo per tanti ragazzi portando contemporaneamente in alto il nome di Alba nel panorama del calcio nazionale. Matteo, nato nel 2010, ha iniziato a giocare fin da piccolissimo e, nel corso di questa stagione, ha realizzato 13 reti, contribuendo in maniera significativa agli importanti risultati raggiunti dalla sua squadra. Il suo percorso è motivo di soddisfazione per tutta la comunità albese e gli auguriamo di continuare a crescere, nello sport e nella vita, con la stessa passione e determinazione che ha dimostrato finora».







