CICLISMO / Vincenzo Nibali ricorda le sue imprese nella Granda: “La prima maglia rosa a Cuneo nel 2010 è stata la partenza della mia carriera” [FOTO e VIDEO]

È passato un decennio dall’ormai lontano 2016, anno che ha segnato l’ultimo trionfo azzurro al Giro d’Italia. A vincere fu il solito Vincenzo Nibali che, a fine maggio, bissò il successo datato 2013.

A dieci anni dalla sua seconda Corsa Rosa lo “Squalo” è tornato nel cuneese in occasione della presentazione de L’Étape Mondovì by Tour de France, l’evento internazionale che a settembre porterà migliaia di ciclisti sulle strade del monregalese.

L’appuntamento di giovedì 9 luglio è stato teatro di ricordi ed emozioni, ma anche l'occasione per raccogliere le considerazioni del campione siciliano, a partire proprio dalle vittorie in terra cuneese.

Quello di Nibali è appunto un gradito ritorno perché nel 2016 la Granda fu assoluta protagonista, ospitando le ultime tre decisive tappe del Giro. Nella diciannovesima frazione gli atleti scalarono il Colle dell’Agnello per poi arrivare a Risoul (Francia): in quell’occasione il messinese, complice la caduta dell’allora leader Kruijswijk, conquistò il successo parziale e ribaltò la classifica passando dal quarto al secondo posto. Il giorno seguente il siciliano replicò lo show attaccando sul Colle della Lombarda e, sulla successiva ascesa finale a Sant’Anna di Vinadio, sigillò la vittoria battendo il colombiano Esteban Chaves. Infine, l’ultima tappa partì da Cuneo per poi, al termine della classica passerella, arrivare nel centro di Torino.

Quella del 2016 non fu però l’unica gloriosa apparizione dello “Squalo” nella Granda: nel lontano 2010, infatti, conquistò proprio a Cuneo la sua prima maglia rosa, al termine della cronosquadre con partenza da Savigliano. Nibali, all’epoca portacolori della storica Liquigas, era uno dei giovani più promettenti dell’intero panorama mondiale ma, per sua stessa ammissione, quel giorno in piazza Galimberti svoltò la carriera.

Di lì a qualche mese il messinese vinse la Vuelta Espana, primo grande successo, seguita dal Giro d’Italia (2013 e 2016 appunto) e soprattutto, nel 2014, il Tour de France. Nel suo palmarès anche due Giri di Lombardia (2015 e 2017), la Milano-Sanremo (2018), due Campionati Italiani (2014 e 2015) e numerose altre vittorie di prestigio.

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Nibali a margine dell’evento (GUARDA IL VIDEO)