Caldo e umidità in settimana: massime con picchi fino a 38 gradi e notti tropicali

L'alta pressione nordafricana si rinforzerà nuovamente in questi giorni, anche se la massima intensità questa volta sarà più centrata sul Mediterraneo centro-occidentale, lasciando il Nord Ovest ai margini, ma sempre in un contesto di calura oltre la normalità.

La presenza di correnti occidentali instabili in quota consentirà la formazione di alcuni temporali soprattutto sulle Alpi settentrionali. Cielo che sarà offuscato anche dalla presenza di pulviscolo sahariano

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 13 a venerdì 17 luglio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature, anche se anche in presenza di sole la luce sarà ridotta per la presenza di pulviscolo del deserto sahariano in arrivo in gran quantità dal Magreb. In generale al pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone alpine con rovesci o temporali, anche di forte intensità, in prevalenza sulle Alpi settentrionali. Mercoledì i temporali potranno anche attraversare le pianure e potranno generare forti raffiche di vento e grandinate intense.

Temperature massime diffusamente oltre i 32-35°C, con picchi fino 38°C, in calo da venerdì. Minime oltre 22-23 °C in leggero calo sempre da venerdì. Umidità elevata e forte sensazione di afa.

Ventilazione in generale assente o debole variabile in pianura, temporanei incrementi del vento saranno dovuti per lo più alle raffiche provenienti dai temporali. Sulle cime alpine saranno possibili venti moderati in generale occidentali.

Tendenza weekend

Ci sarà un lieve e temporaneo calo delle temperature per aria più fresca dal nord Europa, con associati ancora temporali irregolari. Resta da capire se questo "temporaneo" durerà più a lungo oppure dovremo fare i conti con nuove ondate di caldo nelle prossime settimane.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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