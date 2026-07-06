METEO / In arrivo forte ondata di calore, ma di breve durata

Come annunciato, nei prossimi giorni le temperature tenderanno a risalire ancora ben oltre le medie del periodo, con giornate molto calde in particolare tra mercoledì e giovedì. Poi nel fine settimana tenderanno a calare un po', ma di rinfrescate importanti non c'è ancora traccia.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 6 a giovedì 9 luglio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi sparse per lo più alte e velature. Qualche nube a sviluppo verticale in più al pomeriggio sulle Alpi, ma con bassa probabilità di fenomeni piovosi, più probabili giovedì.

Temperature massime tra 33 e 35°C oggi in aumento fino a mercoledì quando si toccheranno i 38/39°C. Sulle coste più basse e generalmente tra 28 e 33°C. Minime oltre i 20/22°C, con punte di 23/24°C tra mercoledì e giovedì. La bassa umidità dovuta alle correnti settentrionali dovrebbe rendere più sopportabile la calura.

Ventilazione assente o debole variabile sulle pianure, con qualche raffica in più tra mercoledì sera e giovedì notte da est. In alta quota sulle Alpi potranno essere moderati settentrionali. Brezze giornaliere lungo le valli alpine.

Da venerdì 10 luglio

Ancora alta pressione ma con temperature in calo per l'ingresso di correnti un po' più fresche da est. L'atmosfera sarà anche un po' più instabile per cui ci aspettiamo qualche temporale in particolare tra venerdì e sabato.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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Savona

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