METEO / Temporali intensi nei prossimi giorni

Forti temporali ieri sera hanno creato molti disagi e abbassato le temperature. Tuttavia avremo ancora caldo intenso oggi e domani, anche se nelle ore pomeridiane temporali sparsi potranno portare un po' di refrigerio. Mercoledì un fronte fresco dalla Francia porterà temporali più intensi sulle pianure, ma anche un generale abbassamento delle temperature.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 29 e domani martedì 30 giugno

Cielo sereno o poco nuvolo al mattino, al pomeriggio sviluppo di nubi convettive sui rilievi con rovesci o temporali sulle Alpi e su settori appenninici, che potranno diffondersi verso sera sulle pianure adiacenti, in particolare su basso Piemonte.

Temperature massime ancora ben oltre i 36/38 °C oggi sulle pianure, in calo di 1/2 gradi domani. Sulle coste ancora attorno 30/33 °C. Minime afose a causa dell'alta umidità, e ancora oltre i 20/22 °C, fino 25/26 °C sulle coste.

Ventilazione assente o debole al mattino, brezze lungo le valli alpine e raffiche molto forti in uscita dai temporali tra pomeriggio e sera.

Mercoledì 1 luglio

Fronte freddo in arrivo dalla Francia, con temporali anche molto intensi che dalle pianure settentrionali si sposteranno verso sud-est dal pomeriggio. A seguire calo generale delle temperature e ritorno a condizioni più tipiche del periodo.

Da giovedì 2 luglio

Ritorno a condizioni più stabili grazie all'approssimarsi di una nuova alta pressione, e graduale aumento delle temperature a seguire.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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