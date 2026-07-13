VOLLEY A3M / Savigliano, Carlo Ballari completa il roster

E sono dieci. Il Volley Savigliano è lieto di annunciare il decimo e ultimo innesto per la stagione sportiva 2026/27.

Indosserà, infatti, la maglia della prima squadra griffata Monge-Gerbaudo, impegnata in Serie A3 Credem Banca, l’opposto Carlo Ballari.

Nato nel 2007 a Carmagnola, Ballari è reduce da un quinquennio a ottimi livelli con la maglia del Cuneo Volley e, in contemporanea, del Mario Castellino 1933 Top Four Busca con cui è cresciuto in un contesto importante, togliendosi anche lo sfizio di conquistare il titolo regionale Under 19 nell’ultima annata e di disputare alcuni campionati di Serie D e Serie C. In precedenza? Aveva già indossato la maglia del Volley Savigliano, che torna quindi a vestire completando un percorso iniziato nel settore giovanile, con un triennio tra Under 13 e Under 15.

“La chiamata da parte di Savigliano mi ha sorpreso e mi ha reso molto contento. Per me rappresenta una forte emozione tornare a giocare qui dopo cinque anni – spiega. Gli anni passati al Cuneo Volley mi hanno lasciato tantissimo sia da un punto di vista tecnico che umano. Ho avuto infatti la possibilità di crescere con persone che mi hanno insegnato tanto e porterò tutto questo con me. Sono consapevole del salto di qualità e sono sicuro di essere pronto per affrontare questa nuova esperienza, con l’obiettivo di migliorarmi e di dare sempre il massimo per la squadra”.

Carlo è l’ultimo tassello di un roster fortemente rinnovato, composto da dieci nuovi acquisti e tre conferme. A lui e a tutti i suoi compagni va l’augurio che la stagione 2026/27 sia indimenticabile!