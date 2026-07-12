VOLLEY / L'opposto Petra Di Blasi nuova pumina per la stagione 2026/27

Mondovì Volley annuncia l'arrivo di Petra Di Blasi, opposto classe 2009, giovane talento piemontese che nella stagione 2026/27 sarà impegnata sia con la prima squadra in Serie A3 sia con le formazioni del settore giovanile rossoblù. Un innesto che rappresenta un investimento sul futuro, con una prospettiva di crescita tecnica e personale all'interno di un progetto che valorizza le giovani atlete.
Petra inizia a giocare nel 2021 con l'Alba Volley, in Under 13, allenata da Andrea Viola. Nello stesso anno arriva la convocazione nella selezione regionale piemontese, mentre nella stagione successiva conquista la medaglia d'argento alle finali regionali. Il suo percorso prosegue al Club76/PlayAsti, dove disputa un anno in Under 18 e Serie D, e la stagione seguente in Under 16 e Serie C, partecipando alle Finali Nazionali in entrambe le annate a livello giovanile. Nell'ultima stagione veste la maglia del Club76/MTS Volley Academy Santena, giocando in Under 18 e in Serie B2, confermando il suo valore e la sua capacità di competere in contesti tecnici sempre più impegnativi.
Il direttore sportivo Max Rubado commenta così il suo arrivo: "Petra è un talento in crescita, un giovane opposto che ha già dimostrato personalità, qualità e una forte predisposizione al lavoro. Il suo percorso nelle categorie giovanili e nelle serie nazionali testimonia la sua voglia di migliorare e di mettersi alla prova. Per lei questa può essere una stagione di grande crescita, ma lo sarà anche per noi accompagnarla nel passaggio tra giovanili e prima squadra. Siamo felici di accoglierla nel nostro progetto e convinti che possa diventare un punto di riferimento del futuro rossoblù."
Parole di entusiasmo anche da parte della giocatrice: "Sono felicissima di iniziare questa nuova avventura con il Mondovì Volley e sono pronta a mettermi in gioco, a lavorare ogni giorno con impegno e determinazione per crescere come atleta e come persona. Non vedo l'ora di indossare questi colori, di conoscere le mie compagne, lo staff e tutti i tifosi. Ci vediamo in campo!!"
Con l'arrivo di Petra Di Blasi, Mondovì Volley conferma la volontà di costruire un progetto che unisce presente e futuro, valorizzando giovani atlete e inserendole in un contesto tecnico di alto livello come la nuova Serie A3.
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sabato 11 luglio
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Monregalese | 12 luglio 2026, 16:35
VOLLEY / L'opposto Petra Di Blasi nuova pumina per la stagione 2026/27
Nell'ultima stagione veste la maglia del Club76/MTS Volley Academy Santena, giocando in Under 18 e in Serie B2, confermando il suo valore e la sua capacità di competere in contesti tecnici sempre più impegnativi
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