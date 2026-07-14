Alba, il passaggio a livello del Mussotto non si chiude: treno si ferma giusto in tempo per non travolgere l'auto

Il passaggio a livello non si chiude in tempo, l'auto passa e il treno arriva. È quanto successo questa mattina, martedì 14 luglio, in prossimità della stazione Mussotto di Alba, da tempo oggetto di disservizi e malfunzionamenti alla rete ferroviaria, segnalati a RFI nelle scorse settimane, attraverso i Comitati dei Pendolari di Alba, Bra e attraverso le segnalazioni di Antonio Fusà del Comitato Alba-Germagnano, che monitora la linea SFM4 e riceve le segnalazioni dei passeggeri.

Un problema che era stato sollevato dall'amministrazione comunale, attraverso il sindaco, Alberto Gatto e l'assessore Edoardo Fenocchio.

Nella comunicazione trasmessa al Comune, RFI aveva precisato che gli impianti presenti lungo la linea erano già stati oggetto negli anni passati di interventi di ammodernamento e potenziamento, con l'installazione di sistemi tecnologici di ultima generazione finalizzati a garantire i più elevati standard di sicurezza.



Quanto successo questa mattina, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il macchinista, per fortuna, in prossimità della stazione ha rallentato ed è riuscito a fermarsi per far attraversare l'autovettura.

Ad assistere alla scena numerosi pendolari in attesa. Un disservizio che si aggiunge ai molti segnalati negli scorsi mesi dai Comitati dei Pendolari, che avevano evidenziato anche nelle riunioni mensili con Regione, RFi e Agenzia della mobilità piemontese problemi anche agli ascensori e ai tempi di chiusura proprio dei passaggi a livello.

"Quello che chiediamo, però, è che episodi di questo tipo diventino sempre meno frequenti. Spesso le cause vengono ricondotte alle condizioni climatiche o ad altri fattori esterni, ma crediamo sia importante che anche il gestore della rete analizzi con attenzione quanto accaduto e individui eventuali margini di miglioramento. L'obiettivo non è cercare responsabilità a tutti i costi, ma ridurre i disagi e aumentare l'affidabilità del servizio.", ha affermato Antonio Fusà.